Один погиб, второй получил множество переломов: двое рабочих упали в шахту лифта с 10 этажа в Хабаровске

Мужчины сорвались вниз, и пролетели по шахте лифта 10 этажей Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске произошло страшное ЧП - на стройке многоэтажного здания двое рабочих сорвались и упали с высоты в шахту лифта. Один из них погиб на месте, второй - сильно пострадал. После расследования завели уголовное дело, ответит за смерть одного работника и травмирование другого - прораб стройки.

Что произошло

Как рассказали в прокуратуре Индустриального района города Хабаровска, происшествие случилось на улице Ворошилова 12 апреля прошлого года. Двое рабочих занимались укладкой настилов и лесов в шахте лифта на 10 этаже.

Прораб по какой-то причине не обеспечил безопасность проведения работ на высоте, не проконтролировал, чтобы на мужчинах были надеты страховочные тросы и специальная одежда и обувь, а с самими работниками, к слову, даже не были заключены надлежащим образом трудовые договоры.

Кроме того, на каждом этаже в шахте должны были быть установлены лифтовые перекрытия, но их в тот момент не сделали, что является серьезным нарушением правил по охране труда при строительстве.

- Несмотря на возложенные на него (прораба - прим. ред.) обязанности, не проконтролировал состояние техники безопасности и не принял мер к выявлению и устранению недостатков. В результате двое работников упали с высоты, - сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Один погиб, второй чудом выжил

Оба мужчины сорвались с высоты 10 этажа и упали в шахту лифта. Один из них разбился насмерть, другой же, пролетев 10 этажей, все же остался жив, но получил множество переломов и травм, и был в срочном порядке госпитализирован.

Шансы выжить после такого падения практически равны нулю Фото: прокуратура Индустриального района города Хабаровска

В заключении эксперта сказано, что выживший получил катотравму, сочетанную травму, позвоночно-спинно-мозговую травму, переломы грудных позвонков. О дальнейшей судьбе выжившего рабочего ведомства не сообщают.

Следствие считает, что происшествие случилось именно по вине работодателя, который допустил нарушение требований охраны труда. По делу собраны все доказательства, и оно с обвинительным заключением уже ушло в суд. 37-летнего прораба будут судить по части второй статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».

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