Обманывали на миллионы за «Айфоны»: двоих телефонных мошенниц задержали во время разговора с жертвами из Хабаровского края

Женщины скупали утекшие базы данных в Даркнете и отбирали номера пенсионеров Фото: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

«Вы очень хорошо потрудились за свою жизнь, поэтому вам положена выплата» - каждый обрадуется таким новостям. Этими заманчивыми речами две мошенницы обдирали до нитки жителей Дальнего Востока. До самого своего задержания они обзванивали жертв, чтобы увести с их счетов последние деньги.

Мошенницы представлялись специалистами расчетного отдела Пенсионного фонда Фото: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

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Аферистки-родственницы 44 и 22 лет разводили дальневосточников из Батайска. Женщины скупали утекшие базы данных в даркнете с полными ФИО, возрастами, адресами. Из этих огромных списков мошенницы отбирали номера в основном пенсионеров и начинали их прозванивать.

Во время обыска у мошенниц нашли восемь банковских карт, десять телефонов и семь «симок» Фото: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

Схему женщины придумали следующую: представлялись специалистами расчетного отдела Пенсионного фонда и сообщали, что из-за выработки большого трудового стажа жертвам положен перерасчет или крупная социальная выплата. Для большей убедительности пенсионерам называли их полные имена, даты рождения и адреса.

Аферистки приходились друг другу родственницами, им - 44 и 22 года Фото: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

Для придания официоза аферистки говорили жертвам, что им должно было прийти извещение о явке в ПФР для оформления документов. Когда пенсионеры отвечали, что таких бумаг не видели, мошенницы тяжело вздыхали и сетовали на работу почты. Но женщины спешили успокоить людей: «Решим вопрос по телефону».

Предварительная сумма ущерба - порядка девяти миллионов рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

Якобы для перечисления выплат аферисткам нужны были реквизиты банковских карт пенсионеров и смс-коды. Жертвы данные сообщали, и мошенницы тут же получали удаленный доступ в мобильные банки. А там уже все до копейки деньги утекали в неизвестном направлении. Причем женщины обчищали не только дебетовые счета людей, но и кредитки.

Банковские карты женщины тоже покупали у третьих лиц Фото: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

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Мошенницы скрывались от правоохранительных органов как могли. Постоянно арендовали дома и квартиры, сим-карты покупали в переходах, банковские карты - у каких-то торгашей, украденные деньги не снимали. Обналичивали средства они через дорогую технику. Аферистки покупали флагманские «Айфоны» и «Самсунги» онлайн, получали, затем сдавали новенькие смартфоны в комиссионки и ломбарды.

Оферисток задержали в снятом ими доме Фото: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

Меры конспирации все равно не спасли женщин от задержания. Полицейские из трех регионов (Колымы, Ростовской и Магаданской областей) при поддержке спецподразделений ворвались в дом аферисток на окраине Батайска. Когда мошенниц брали, они обзванивали жителей Хабаровского края и Приморья. В их профессиональном арсенале оперативники нашли восемь банковских карт, десять телефонов и семь «симок» для звонков жертвам.

«Симки» для звонков жертвам аферистки покупали в переходах и у третьих лиц Фото: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

Как долго женщины обдирали дальневосточников - неизвестно. Полицейские смогли установить, что аферистки причастны как минимум к 21 хищению денег у жителей Сахалинской области, 14 эпизодов совершено на Колыме, и трое пострадавших живут в Хабаровске. Предварительная сумма ущерба - порядка девяти миллионов рублей.

- Уголовные дела заведены по статье «Хищение денежных средств с банковского счета». Устанавливается причастность подозреваемых к другим противоправным деяниям. Ведется следствие, - сообщила Татьяна Шатурская, начальник пресс-службы УМВД России по Сахалинской области.

Максимальное наказание - до шести лет колонии.

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