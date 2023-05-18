Родные ждут тебя домой: 12-летнюю девочку второй день ищут в Хабаровском крае

В день исчезновения девочка была одета в голубую рубашку и черное трико. Ориентировка предоставлена «Лигой Спас»

Правоохранительные органы и поисковики «стоят на ушах» - в амурском районе пропала 12-летняя девочка. Юлия Карасева исчезла в поселке Эльбан при невыясненных обстоятельствах. Родные школьницы не находят себе места.

Юлия Карасева пропала 17 мая и до сих пор не вернулась домой. Девочка не выходит на связь, о ее судьбе ничего неизвестно. Родители обратились в правоохранительные органы и к поисковикам, которые опубликовали информацию об исчезнувшей школьнице в соцсетях.

- Распространение информации идет от Эльбана до Комсомольска по всем населенным пунктам - группы в мессенджерах, чаты. Наш инфопоиск плотно закрывает соцсети. В Эльбан выдвинулась группа из Комсомольска. Мы надеемся, что девочка скоро найдется,- рассказал «КП» - Хабаровск» доброволец поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Приметы Юлии Карасевой: рост 158 сантиметров, среднее телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения девочка была одета в голубую рубашку и черное трико.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Юлии, поисковики просят позвонить по телефонам: +7 914 192 41 97 и +7 914 167 37 77.

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