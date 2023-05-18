Чуть не убил из-за мебели: на Колыме хозяин квартиры пытался задушить арендатора, не желавшего платить

Драку растащили друзья потерпевшего, конфликт в итоге урегулировали Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Непонимание, эмоциональность и нежелание уступать довели двоих взрослых мужчин до судебного разбирательства. Конфликт между колымчанами случился из-за банальной ситуации - один не хотел платить другому за испорченную в съемной квартире мебель, а второй требовал отдать деньги и съехать. Теперь хозяин ограничен в свободе на три месяца по делу об угрозе убийством.

Что произошло

Молодой колымчанин благополучно снимал квартиру у другого мужчины. Все было в порядке, парень платил по истечении месяца, но в какой-то момент хозяин появился на пороге и потребовал незамедлительно освободить квартиру.

Молодой человек собрал вещи и хотел было покинуть жилье, однако к тому времени он уже прожил там часть месяца, а еще попортил некоторую мебель, чем нанес материальный ущерб хозяину.

Арендодатель потребовал полностью возместить ущерб и оплатить аренду, на что получил отказ. Разгневавшись, он накинулся на парня с кулаками. Во время драки его руки сомкнулись на шее жильца, хозяин пытался задушить его и угрожал, что убьет. При этом оба мужчины были абсолютно трезвыми, но эмоции все же взяли верх.

На счастье, воплотить свои угрозы в жизнь хозяину не удалось, на помощь парню подоспели друзья, находившиеся в квартире. Они растащили дерущихся.

Обиды исчерпаны

Как стало известно «КП» - Хабаровск», уже спустя время конфликт между мужчинами был урегулирован, а квартиросъемщик отдал деньги хозяину. Однако суд над 53-летним арендодателем все же состоялся, и уже вынесен приговор.

- Прокуратурой города Магадана поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Суд приговорил хозяина квартиры к трем месяцам ограничения свободы. Теперь прежде чем пытаться кого-то убить, он наверняка трижды подумает. Приговор пока не вступил в силу.

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