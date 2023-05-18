Погибла из-за свечки: тело женщины нашли в квартире многоэтажки в Хабаровске

Свеча стала причиной смерти женщины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 17 мая Северный район Хабаровска взбудоражил звук сирен. Несколько машин МЧС пронеслись мимо спальных кварталов по Руднева, свернув в сторону частного сектора в районе остановки «Магазин «Ветеран». На счету у спасателей была каждая секунда.

Оказалось, что причиной паники стал пожар в пятиэтажном доме №60 на Руднева. Сообщение о ЧП поступило в 19:43. Приехавшие спасатели установили, что в квартире на пятом этаже горят домашние вещи. Расчеты действовали быстро, и уже в 20:08 огонь был потушен, но трагедии избежать не удалось.

Когда спасатели пробрались к месту возгорания, в одной из комнат они увидели бездыханное тело. Позже выяснилось, что это пожилая хозяйка жилья. К несчастью, она погибла во время пожара.

В квартире обнаружили еще одну женщину. Ее быстро вывели на улицу и передали приехавшей бригаде медиков. Пострадавшую с симптомами отравления угарным газом увезли в больницу №10.

- Состояние 56-летней пациентки сейчас стабильное, ближе к удовлетворительному. Она находится под наблюдением врачей больницы имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Равская, пресс-секретарь минздрава Хабаровского края.

В квартире сгорели некоторые вещи на площади в 10 квадратных метров. Дознаватели установят сумму ущерба и обстоятельства пожара.

- Так как огонь удалось быстро потушить, жильцов дома не эвакуировали. На месте работали 10 человек личного состава и три пожарные машины, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Окна сгоревшей квартиры Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Следком начал проверку в связи со смертью женщины, назначил экспертизы.

- По предварительным данным, возгорание произошло из-за свечи, которую жильцы оставили без присмотра, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Не успели расчеты отойти от одного пожара, как через несколько часов поступил другой вызов. На этот раз горел барак на Гоголя, 10. Спасателям пришлось посреди ночи эвакуировать 18 жильцов дома, который потушили только к утру.

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