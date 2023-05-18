Все лучшее - детям: сотрудница администрации закрыла глаза на беспредел подрядчика в ЕАО

Женщину приговорили к полутора годам лишения свободы условно Фото: Андрей АБРАМОВ

Администрация Биробиджанского муниципального района регулярно проводит закупки. Но одна из них очень заинтересовала правоохранительные органы - и не просто так. Итогом стало заведение уголовного дела на начальника отдела муниципальных закупок.

В конце 2020 года в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО «Биробиджанский муниципальный район» на 2020-2021 годы» отделом муниципальных закупок администрации района с коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в Бирофельдском сельском поселении общей стоимостью один миллион 400 тысяч рублей.

- Работы подрядчиком фактически не были выполнены, малые архитектурные формы, то есть детские площадки, не были установлены. При этом документы о приемке объекта были подписаны, - рассказала «КП» - Хабаровск» Жанна Крепкогорская, старший помощник прокурора ЕАО по взаимодействию со СМИ.

Уже летом 2021 года в ходе объезда сотрудниками прокуратуры было выявлено, что работы не выполнены. Сообщение об этом поступило в администрацию Биробиджанского муниципального района.

- Были приняты меры, чтобы обязать подрядчика выполнить заявленные работы.

Следствием было установлено, что контролировать ход работ должна была начальница отдела муниципальных закупок администрации района.

- Заведомо зная, что работы не выполнены, она осуществила приемку и подписание необходимых документов, которые позволили произвести оплату по контракту, нанеся тем самым материальный ущерб муниципальному образованию, - сообщили в прокуратуре.

Комплекс следственных мероприятий позволил установить причастность должностного лица к совершению вменяемого преступления. Оперативные сотрудники установили, что директором подрядной организации была дочь обвиняемой. Это и стало основным мотивом к заключению контракта.

- До окончания рассмотрения уголовного дела все работы были выполнены. Ущерб, который был причинен после установки детских площадок, был устранен.

Суд принял во внимание доказательную базу и назначил женщине наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, экс-чиновницу лишили права занимать должности, которые связаны с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на два года.

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