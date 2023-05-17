«Мы же миллионеры»: женщина несколько раз поверила телефонным мошенникам в Хабаровском крае

Мошенники трижды уговорили женщину расстаться с деньгами Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пословица «Дважды в одну реку не войдешь» для 52-летней жительницы Амурска могла показаться неполной, и она решила трижды проверить свои догадки. Все закончилось заявлением в полицию на дистанционных мошенников.

Работница одной из бюджетных организаций обратилась в дежурную часть ОМВД России по Амурскому району и рассказала удивительную историю. По словам женщины, позвонивший незнакомец представился брокером и рассказал о возможностях пассивного заработка на инвестициях.

- Следуя инструкции злоумышленника, женщина установила на смартфон стороннее приложение, с помощью которого перевела порядка двух миллионов рублей. Сразу после этого лжеспециалист перестал выходить на связь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На этом история решила сделать крутой поворот, и спустя несколько дней заявительница наткнулась на рекламу платформы, которая обещала перечисление социальных выплат. Недолго думая, женщина зарегистрировалась на ней и ввела требующиеся данные.

- С пострадавшей связался менеджер платформы, который смог убедить ее оформить кредит для того, чтобы получить полагающиеся ей денежные средства. Поверив аферисту, жертва мошенничества перечислила около 300 тысяч рублей по инструкции.

Но, как и в первый раз, след звонивших простыл, как исчезли и деньги со счета.

По прошествии еще нескольких дней мошенники вновь попытали счастье и дозвонились до амурчанки с предложением помочь с выплатой взятых кредитов. Женщина согласилась и перечислила по указанным реквизитам еще около 100 тысяч рублей. И вновь деньги ушли в один конец.

- Общая сумма ущерба составила два миллиона 400 тысяч рублей. Сотрудниками полиции заведено уголовное дело по статье «Мошенничество» и принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению противоправных деяний.

Как ни странно, сама пострадавшая рассказала, что ранее правоохранительные органы проводили с ней профилактические беседы и вручали памятки о различных видах дистанционного мошенничества.

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