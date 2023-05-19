«Схватила собаку и бросилась на улицу»: хозяйка сгоревшей квартиры в Хабаровском районе рассказала подробности рокового дня

Несколько квартир выгорели полностью Фото: предоставлено редакции героем публикации

Страшный пожар лишил жилья сразу несколько семей в селе Тополево Хабаровского района. 16 мая здесь вспыхнула крыша двух домов, огонь распространялся быстро, и в итоге без крова остались пять семей. Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарным около 13 часов дня, потушить возгорание удалось только через несколько часов. В результате пожара полностью сгорела крыша двух домов. О том роковом дне редакции «КП» - Хабаровск» рассказала хозяйка одной из сгоревших квартир.

- В тот день мы были дома, делали ремонт в ванной, у нас работала болгарка, и казалось, что гарью пахнет от нее, поэтому мы не подозревали, что начался пожар. А потом мне позвонила знакомая, она шла мимо, спросила, дома ли я и сказала, что у нас горит крыша, - рассказывает Анастасия.

Успели спасти только собаку и документы

Семейная пара тут же среагировала, супруг Анастасии побежал на улицу, посмотреть масштабы бедствия, а сама девушка схватила собаку и бросилась из дома. Затем, хозяин надел респиратор и вернулся внутрь за документами. Когда мужчина забежал в квартиру, дым уже начинал расползаться под потолком.

Дальше все происходило как в тумане, из двух домов стали выбегать люди, вокруг стояли крики и причитания. Но жители двух домов не растерялись, в беде работали единым фронтом, и каждый здесь помогал ближнему - кто-то спасал домашних животных, кто-то выводил детей. В результате практически все жильцы эвакуировались самостоятельно. Как вспоминает Анастасия, лишь в одной квартире не могли достучаться до спящих жильцов, но вскоре и их удалось эвакуировать.

- Мы живем в доме по адресу Квартал Крылатское 1, пожар начался в соседнем доме, под номером 2, но у нас с тем домом одна крыша. Как я поняла, разделение у домов почти в метр, и изначально у домов должны были быть раздельные крыши, но в целях экономии ее сделали общей. А когда дом сдавали, на это никто не обратил внимания. Если бы дома были все же разделены, то наша квартира не сгорела бы в том пожаре.

Паника и страх

Первые пожарные расчеты приехали быстро, но крышу начать тушить не могли - вышка еще не подъехала. Как отметила жительница пострадавшего дома, поливать водой стали окна и стены. Само возгорание началось в одной из квартир, сначала выгорело само жилое помещение, а затем пламя двинулось на крышу и перекинулось на стоящий впритык дом.

- Они поливали водичкой по окнам, стенам, но толку от этого не было, к тому моменту все уже сильно разгорелось на втором доме. Наш дом тогда еще не был охвачен огнем, но дым уже шел. На крышу они не полезли, как оказалось, вышка приехала, но без оператора. К тому моменту, когда крыша уже прогорела полностью, приехало больше пожарных машин, примерно 8, и тогда приступили к тушению крыши, - рассказывает Анастасия.

В момент происшествия супруга Анастасии охватила паника, видеть, как горит твоя новая квартира с только что сделанным дорогим ремонтом, страшно и горько. Эмоции берут верх. Однако помощи психологов пара так и не получила.

Буквально, остались без крыши над головой

Уже после того, как пожар потушили, стало ясно, что жить там невозможно, в потолке квартиры Анастасии и ее супруга были дыры, все сгорело. На видео запечатлено, что от мебели и техники в доме не осталось живого места, все кругом или уничтожено пламенем, или покрыто копотью и сажей.

Власти обещали помочь погорельцам, но скорее всего, восстанавливать крышу будут жильцы за свой счет, да и восстанавливать квартиры тоже. Дом не обслуживался, как, например, соседний, в котором и начался пожар - у них работает «Розенталь». УК пообещала, что очистит крышу обоих домов, и натянет тент, чтобы дождевая вода не попадала внутрь дома. Но эта мера временная, с одним тентом не прожить.

После ЧП власти провели собрание жильцов, глава поселения и глава района обещали, что крышу починят, только вот службы, которые этим занимаются, отказались, сославшись на отсутствие денег. Сейчас пока вопрос с ремонтом крыши решается, главы будут просить помощи у правительства Хабаровского края.

«Мы держимся, благодаря неравнодушным людям»

Между тем, погорельцам обещали разностороннюю помощь, но, соцзащита, например, готова помочь только тем пострадавшим семьям, где есть дети, старики и немощные люди. Что касается временного расселения, то пожить погорельцам предложили в общежитии в Ильинке, или к Казакевичево.

- Мы держимся и не опускаем руки только благодаря помощи неравнодушных людей. Нам помогают соседи, родственники, друзья и знакомые. В нашем районе организовали сбор помощи, уже собрано порядка 200 тысяч рублей, деньги поделят между погорельцами. Таким людям огромное спасибо за помощь, это очень важно для нас сейчас.

Причину выявит Госпожнадзор

Как стало известно редакции из собственных источников, виновником этого страшного пожара стал ребенок. Мальчик из квартиры, с которой началось возгорание, баловался зажигалкой и в итоге поджег кровать или одеяло. Он пытался потушить все это колой, но не смог, и выбежал из квартиры.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, причину будет выяснять Госпожнадзор. Официальную версию озвучат в течение 30 дней.

- Иногда бывает так, что причина кажется очевидной, на первый взгляд, но после тщательных исследований появляются новые детали и результаты экспертиз, которые указывают вообще на другую причину. По пожару в Тополево причину будут выяснять специалисты, - сообщили в МЧС.

Помочь может каждый

Сейчас всем погорельцам без исключения нужна любая помощь. Сборы уже идут, в дом культуры в Тополево несут вещи, воду, продукты. Жители со всего края помогают и денежными переводами. Сейчас людям необходимо восстанавливать свое жилье, как-то зарабатывать на новую мебель, вещи и технику. Помочь Анастасии и ее супругу может каждый, переводы принимаются по номеру телефона, к которому привязаны карты Тинькоф и Сбербанк – 89143110937.

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