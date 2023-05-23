Оркестры обещают показать программы, насыщенные музыкальной уникальностью разных уголков России Фото: Правительство Хабаровского края

«Амурские волны» 2023 в Хабаровске в самом разгаре. Впереди несколько дней запоминающихся представлений и мастерски отточенных сольных выступлений оркестров-участников. Коллективы обещают показать гостям фестиваля программы, насыщенные музыкальной уникальностью разных уголков России.

КАКИЕ ОРКЕСТРЫ ВЫСТУПЯТ НА «АМУРСКИХ ВОЛНАХ» 2023 В ХАБАРОВСКЕ

Фестиваль «Амурские волны» в Хабаровске пройдет в 11-й раз, за это время участниками события становились не только российские военные оркестры, но и коллективы из других стран. В разные годы перед зрителями выступали музыканты из Китая, Казахстана, КНДР, Евросоюза, Монголии и так далее. В 2023-м фестиваль примет отечественные коллективы, дебютантом станет оркестр штаба Южного военного округа.

- Хабаровск - очень уютный и гостеприимный город, здесь нужно и можно служить. […] Первый заход на новые фестивали - самый сложный. Для себя и для музыкантов я поставил задачу: в период проведения спецоперации мы должны создать хорошее настроение у россиян и сказать спасибо за моральную и физическую поддержку наших воинов. Труд людей, их молитвенное слово доходит до военнослужащих, и все вместе - воплощение лозунга «Народ и армия едины». Вот с таким ощущением мы к вам прибыли, - сказал Андрей Головин, начальник оркестра - художественный руководитель 24 военного оркестра объединенного стратегического командования Южного военного округа.

«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» 2023 В ХАБАРОВСКЕ

Музыканты до конца не раскрывают карты о своих выступлениях, но обещают: прозвучат марши, вальсы, шедевры классической музыки и современные хиты. Вместе с оркестрами выступят вокалисты, в том числе из краевой столицы. Дебютанты «Амурских волн» 2023 в Хабаровске исполнят казачьи композиции и строевые песни с авторскими аранжировками. Вся программа ростовчан будет пронизана горячим северокавказским темпераментом.

- Я всегда говорю: про музыку можно много разговаривать, но лучше один раз прийти на представление и послушать. Каждый для себя выберет, что для него наиболее интересно и чье выступление самое удачное. Все люди разные, и у каждого какие-то свои музыкальные пристрастия. Не обязательно даже выбирать, кто лучше, а кто хуже - все коллективы будут разные. Но все они, я вас уверяю, интересные, - прокомментировал Тимофей Маякин, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ, главный военный дирижер.

«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» 2023

Все программы участников фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске повторяться не будут. Подготовленные выступления оркестры «обкатали» на прошедшем смотре-конкурсе. Кстати, по его итогам военные коллективы из Владивостока и Хабаровска вышли во второй тур. Вероятно, музыканты внесли коррективы в программы.

- Любой фестиваль - определенный неформальный конкурс для любого руководителя оркестра. Они сюда приезжают и хотят себя показать не только перед зрителями, но и перед профессионалами, перед своими коллегами - военными дирижерами и музыкантами. Выступая здесь каждый год, оркестр не может исполнять одну и ту же программу. Это будет неуважение, в первую очередь - к зрителям. Во вторую очередь - это будет понижение статуса перед нашими коллегами. Каждый год участники представляют новые программы, другого варианта быть не может, - сообщил Сергей Дурыгин, начальник Центрального военного оркестра Минобороны России.

Первое совместное выступление оркестров-участников «Амурских волн» 2023 в Хабаровске состоится 24 мая. Музыканты выйдут на дефиле на площадь Славы. Начало в 19:00. Подробную программу «Амурских волн» 2023 можно узнать, перейдя по ссылке.

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