Был на волоске от страшных травм: житель Магадана в последнюю секунду отскочил от падающей снежной глыбы

Сугроб приземлился практически в том же месте, где секунду назад стоял парень Фото: Скриншот с видео

Погоде в Магаданской области удивляется большинство россиян. Когда в апреле в большинстве регионов распускаются почки на деревьях, на Колыме все еще идут сильные снегопады. В Магадане от обилия осадков не выдержала часть крыши одного из домов. Как итог - снежная масса рухнула на тротуар, по которому шел человек.

ЧП случилось 19 апреля и попало на видео. Судя по кадрам, парень шел по улице Коммуны в районе дома №5. Магаданец вовремя заметил, что с крыши падает снег. Пешеход поднял голову вверх и отпрыгнул в сторону - сверху летела огромная глыба.

Сугроб приземлился практически в том же месте, где секунду назад стоял парень. Секундное промедление, и магаданец мог бы получить тяжелые травмы головы, спины, грудной клетки. В худшем случае сход глыбы снега, перемешанного со льдом, мог бы привести к трагедии.

В обстоятельствах случившегося разбирались правоохранительные органы. Предварительно удалось установить, что обслуживало дом ООО «Любимый город наш». По договору компания должна была чистить кровлю от снега, но работы эти проведены не были.

Как итог - снегозадержатель деформировался под весом сугроба. Конструкция рухнула, а вместе с ней с крыши сошла снежно-ледовая масса. По результатам процессуальной проверки было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя.

- По делу в настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Максимальное наказание - до двух лет колонии.

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