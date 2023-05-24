Продали лесные богатства: ОПГ контрабандистов из Хабаровска и Приморья ответит за вывоз древесины на миллионы рублей

Дальнего Востока «гнали» фуры и вагоны лесоматериалов на общую сумму 675 миллионов рублей. Тематическое фото Фото: Олег УКЛАДОВ

Набеги «черных лесорубов» на богатейшую дальневосточную тайгу истощают леса и набивают карманы ушлых бизнесменов. Незаконные рубки и контрабанда древесины иногда достигают огромнейших масштабов. Показательный пример - дело о двух ОПГ, которые несколько лет гнали лесоматериалы в Китай за огромные деньги.

Одна организованная группа работала в Хабаровском крае, вторая - в Приморье. По версии следствия, участники закупали древесину у пока неустановленных «черных лесорубов». Дальше обвиняемые придавали лесоматериалам законность, «химича» с документами.

Фиктивные бумаги гласили, что участники ОПГ законно заготавливали и владели древесиной. Общий размер - более 102 тысяч кубометров. На основании этих документов обвиняемые получали разрешения на вывоз лесоматериалов за границу, а таможни получали декларации с недостоверными данными.

Древесину вывозили в Китай с 2018 по 2021-й и с 2016 по 2019 год. С Дальнего Востока члены ОПГ гнали фуры и вагоны лесоматериалов на общую сумму 675 миллионов рублей. Схема в итоге вскрылась, ее участников задержали. Уголовные дела заведены по статье «Контрабанда лесоматериалов в крупном размере, совершенная организованной группой».

- Утверждены обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении пяти жителей Хабаровска, входивших в преступную группу, а также жителя Приморского края, являвшегося соучастником организованной группы, состоявшей из трех человек. […] Для исполнения приговора на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций наложен арест, - сообщили в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальнему Востоку.

Максимальное наказание по статье - от семи до 12 лет колонии.

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