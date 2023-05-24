Содрала кожу и продолжала нападать: бойцовская собака без присмотра изувечила лошадь в Комсомольске

Собака нанесла несколько серьезных укусов лошади Фото: предоставлено героем публикации

Тренировка по верховой езде на стадионе парка Железнодорожников в Комсомольске-на-Амуре превратилась в сущий кошмар. 22 мая около 16:00 владелица конюшни Анна вместе с коллегой закончили занятие и уже готовились отправиться домой, как к одной из лошадей подбежала собака породы американский стаффордширский терьер.

- Пес подбежал к нашей лошади Азалии без намордника, поводка и хозяев. Сначала он стал обнюхивать ноги и даже слегка покусывать. Из-за этого Азалия начала нервничать и топать ногами. После этого собака проявила агрессию и с особой жестокостью начала кусать лошадь за ноги и грудь, старалась кинуться на морду, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Салахова, владелица лошади.

В попытках отбиться от напавшей собаки лошадь вырвалась из рук наездницы и порвала амуницию. Только после этого на горизонте объявились владельцы агрессивного пса.

- Парень поймал свою собаку и начал наносить ей удары кулаком по морде. В это же время девушка на наше замечание начала оскорблять нас и вести себя крайне некультурно. Также она ударила нашу сотрудницу по лицу и кричала нецензурные слова. Молодой человек, который удерживал пса, угрожал, что натравит свою собаку, а позже найдет нас и расправится.

Когда «интересная» пара со своим питомцем удалилась, перед Анной и коллегами открылась следующая картина: лошадь истекала кровью, и ей потребовалась срочная помощь. Приехавший в конюшню ветеринарный врач зафиксировал несколько укусов по телу и большую рваную рану на левом плече. Потребовалось наложение пяти швов. Разумеется, услуги врача оказались не бесплатными.

- Мы написали заявление участковому полицейскому, однако пока никакого ответа не поступило.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Пускать это дело на самотек владелица лошади не намерена и уже готовит исковое заявление для подачи в суд.

- Это может коснуться каждого. Люди каждый день гуляют в парке с маленькими детьми и декоративными собачками. Никому не хотелось бы встретиться с таким псом, ведь последствия могут быть более плачевными.

Владельцы собак могут получить административное наказание за нарушение порядка выгула собак в парках, скверах и других общественных местах без намордников и поводков, что приравнивается к оставлению их без присмотра.

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