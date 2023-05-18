Мог взорваться газ: пожар вспыхнул в частном секторе Хабаровска

От дома практически ничего не осталось Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарные закончили тушить крупное возгорание в частном секторе Хабаровска. Пламя вспыхнуло в доме на Красной речке и начало быстро перекидываться на соседние дома. Осложняло ситуацию то, что у жильцов хранились газовые баллоны, которые могли в любой момент взорваться и нанести еще больший ущерб участкам.

Пожар произошел в 12:26. Соседи сообщили о возгорании в одном из частных домов. Тушение прошло не без трудностей: строения были деревянными, сильный ветер разносил искры по округе. Огонь начал перекидываться на соседние здания. Кроме того, вокруг не было ни одного источника воды.

Участок сильно пострадал Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Цистерны пожарных быстро опустошались, а подвоза воды и огнегасящих жидкостей приходилось ждать некоторое время. В итоге воду стали брать прямо из реки. Для ее доставки к месту тушения спасатели запросили дополнительную помощь. Только совместными усилиями многих сотрудников удалось устранить возгорание. На месте одновременно работал 21 человек личного состава МЧС.

Тушить приходилось часами Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- При тушении пламени эвакуировали 8 баллонов. Через два с половиной часа с момента вызова пожар удалось локализовать на общей площади 200 квадратных метров, а затем ликвидировать открытое горение. После этого сотрудники приступили к разборке конструкций и проливке очагов тления, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Причины пожара установят позднее Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пострадавших в происшествии нет. Все жильцы смогли самостоятельно покинуть дома. Как расскажут позднее очевидцы, пожар произошел из-за детской шалости. Ребята играли в доме и что-то нечаянно подожгли.

Тушение проходило с большими трудностями Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Однако эту информацию еще предстоит подтвердить или опровергнуть. Для этих целей на месте работают сотрудники Госпожнадзора. Они опросят свидетелей, проведут экспертизы и осмотрят пострадавшие дома.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Жилой дом горит в частном секторе в Хабаровске

На месте работают пожарные расчеты (подробнее)

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