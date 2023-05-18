Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 мая 2023 8:15

Мог взорваться газ: пожар вспыхнул в частном секторе Хабаровска

Пожарные вывезли восемь баллонов при тушении возгорания на Красной речке в Хабаровске
Марина ГОНЧАРЕНКО
От дома практически ничего не осталось

От дома практически ничего не осталось

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарные закончили тушить крупное возгорание в частном секторе Хабаровска. Пламя вспыхнуло в доме на Красной речке и начало быстро перекидываться на соседние дома. Осложняло ситуацию то, что у жильцов хранились газовые баллоны, которые могли в любой момент взорваться и нанести еще больший ущерб участкам.

Пожар произошел в 12:26. Соседи сообщили о возгорании в одном из частных домов. Тушение прошло не без трудностей: строения были деревянными, сильный ветер разносил искры по округе. Огонь начал перекидываться на соседние здания. Кроме того, вокруг не было ни одного источника воды.

Участок сильно пострадал

Участок сильно пострадал

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Цистерны пожарных быстро опустошались, а подвоза воды и огнегасящих жидкостей приходилось ждать некоторое время. В итоге воду стали брать прямо из реки. Для ее доставки к месту тушения спасатели запросили дополнительную помощь. Только совместными усилиями многих сотрудников удалось устранить возгорание. На месте одновременно работал 21 человек личного состава МЧС.

Тушить приходилось часами

Тушить приходилось часами

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- При тушении пламени эвакуировали 8 баллонов. Через два с половиной часа с момента вызова пожар удалось локализовать на общей площади 200 квадратных метров, а затем ликвидировать открытое горение. После этого сотрудники приступили к разборке конструкций и проливке очагов тления, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Причины пожара установят позднее

Причины пожара установят позднее

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пострадавших в происшествии нет. Все жильцы смогли самостоятельно покинуть дома. Как расскажут позднее очевидцы, пожар произошел из-за детской шалости. Ребята играли в доме и что-то нечаянно подожгли.

Тушение проходило с большими трудностями

Тушение проходило с большими трудностями

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Однако эту информацию еще предстоит подтвердить или опровергнуть. Для этих целей на месте работают сотрудники Госпожнадзора. Они опросят свидетелей, проведут экспертизы и осмотрят пострадавшие дома.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Жилой дом горит в частном секторе в Хабаровске

На месте работают пожарные расчеты (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Многотысячные штрафы за костры: Хабаровский край продолжает гореть из-за жары и людей

Три пала сухой травы потушили пожарные на левом берегу в Хабаровске 24 мая (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП