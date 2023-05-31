«Не мое, нашел в куче мусора»: зависимые супруги и их друг обвиняются в производстве и продаже наркотиков в Хабаровском крае

Трое человек выращивали наркосодержащие растения и «варили» из них дозы Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Полицейские в Хабаровском крае завершили расследование дела о наркогруппе. Трое человек выращивали наркосодержащие растения и «варили» из них дозы. Во время задержания некоторые рассказали сказку о том, как нашли все это по пути домой.

Наркобизнесом занимались трое человек Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

ЗАРПЛАТА НАРКОТИКОМ

Максим (имя изменено - прим. ред.) решил заняться наркобизнесом в селе Богородское. В партнеры взял семейную пару: 42-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. Они сами были не прочь употребить «зелья», поэтому согласились с условием, что часть наркотика будет доставаться им. На том и порешили.

Наркобизнесмены открыли свое производство Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Вещества Максим закупал через интернет и забирал из тайников в Хабаровске. Партии 31-летний мужчина отдавал супругам, которые большую часть сбывали наркозависимым знакомым. Деньги с продажи наркотиков они переводили на карту организатора схемы.

Один из участников схемы открестился от найденных у него наркотиков Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Губительный бизнес наркогруппы расширялся, поэтому было решено открыть самостоятельное производство. Супруги засадили огород маком, создавая для цветов нужные условия. Всего - 668 растений, из которых добывали компоненты для наркотиков.

Продавцы засадили огород маком Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

НАШЕЛ

О наркобизнесе быстро узнали сотрудники правоохранительных органов и накрыли его участников. У Максима нашли свыше 60 граммов ингредиентов для «зелья». В попытке оправдаться мужчина заявил, что нашел подозрительное вещество в куче мусора недалеко от села, когда шел домой с рыбалки.

Всего у наркогруппы изъяли около 80 граммов компонента для наркотика Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

У зависимых супругов полицейские изъяли девять бутылок с жидким компонентом наркотика. Его вес в пересчете на высушенное состояние составил около 20 граммов. А наркоогород был перепахан, все цветы мака - изъяты.

Организатор схемы заявил, что нашел подозрительное вещество в куче мусора Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Уголовное дело было заведено по статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

У зависимых супругов полицейские изъяли девять бутылок с жидким компонентом наркотика Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Двое обвиняемых в настоящее время находятся под арестом, в отношении их подельницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Участникам наркогруппы грозит до 20 лет колонии.

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