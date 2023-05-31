Заманили едой и взорвали: якутская полиция выяснила, где на самом деле убили медведя взрывчаткой год назад

Когда медведь подошел к приманке, взрывное устройство было активировано Фото: Скриншот с видео

Громкое ЧП с подрывом медведя спустя почти год обросло новыми подробностями. Неизвестные оставили для зверя кастрюлю с едой и… взрывчаткой. Не успел хищник заглянуть в чан, как «взлетел на воздух» вместе с землей. Тогда было непонятно, в каком регионе жестоко расправились с медведем. Только сейчас правоохранительные органы смогли расставить все по своим местам.

ВНИМАНИЕ, ЖЕСТКИЕ КАДРЫ!

Мы обязаны предупредить: приведенное ниже видео не рекомендуется к просмотру детям, беременным женщинам и впечатлительным людям.

- Так, ребята, давайте, он близко, он подходит. Он учует, он услышит, подожди… Он уже возле кастрюли… Ты уже накрутил? - говорят мужские голоса на видео.

Жестокое убийство медведя сняли на видео сами подозреваемые. Кадры моментально разлетелись по сети и вызвали волну негодования: «Хищник хоть и может навредить медведю, но не заслуживает такой смерти». Резонанс дошел до депутата Госдумы Владимира Бурматова, который назвал убийц «выродками» и пообещал посадить.

ЯКУТИЯ НЕ ПРИ ЧЕМ

Тогда во всем обвинили неких якутских вахтовиков: то ли развлекались, то ли решили отделаться от досаждающего медведя. Но никто так до конца и не знал, где случилось ЧП. Минэкологии Якутии все же обратились в полицию республики с просьбой о проведении проверки. Правоохранительные органы взялись за дело.

Спустя год картина происшествия стала более понятной. Главное - удалось установить место и личности подозреваемых. Зря тогда грешили на Якутию, дело было в Магаданской области, а именно - на руднике «Нявленга» в мае 2022 года. От медведя решили избавиться несколько сотрудников, сколько - не уточняется.

Якутским полицейским удалось выяснить, что работники начинили взрывчаткой ведро. Когда медведь подошел к приманке, взрывное устройство было активировано. Зверь погиб на месте, его тушу, предваительно, закопали. Видео в сеть попало благодаря самим вахтовикам, которые рассылали его по мессенджерам.

ОФИЦИАЛЬНО

Якутские полицейские завели уголовное дело о жестоком обращении с животными. Материалы переданы по подследственности в Магаданскую область. Дальнейшее расследование будет проводиться колымскими правоохранительными органами. Версия подозреваемых пока не раскрывается.

- Для принятия законного решения по уголовному делу необходимо провести ряд дополнительно запланированных следственных действий. По результатам расследования будет принято процессуальное решение, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД Росси по Магаданской области.

Максимальное наказание - от трех до пяти лет колонии.

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