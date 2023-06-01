За неделю ни одной зацепки: 17-летняя девушка с яркими волосами исчезла в Хабаровске

Последний раз девушку видели в темно-коричневом худи с капюшоном, синих джинсах, серо-синих кроссовках. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Хабаровске идут поиски 17-летней девушки. Наталья Пальченкова пропала неделю назад при невыясненных обстоятельствах и до сих пор не вернулась домой. Девушку ищут правоохранительные органы и добровольцы.

Наталья Пальченкова исчезла 25 мая и до сих пор о ее судьбе ничего не известно. Девушка пропала в районе остановки «Большая» - там ее видели в последний раз. Близкие хабаровчанки обратились в полицию и к поисковикам-добровольцам, которые опубликовали информацию об исчезнувшей девушке в социальных сетях.

- Сейчас идет информационный поиск, собираем отклики от тех, кто ее видел или знает, где она может находиться. Надеемся, что скоро девушка найдется живой и здоровой, - рассказал «КП» - Хабаровск» один из добровольцев поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Приметы Натальи: рост 156 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и красно-оранжевые волосы. Последний раз девушку видели в темно-коричневом худи с капюшоном, синих джинсах, серо-синих кроссовках с красными вставками на массивной белой подошве. С собой - серая сумка через плечо.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Натальи, добровольцы просят позвонить по телефону: +7 914-167-37-77.

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