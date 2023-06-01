Песни китов, птичьи базары и нетронутая природа: какое уникальное место есть только в Хабаровском крае

В районе Шантарских островов обитают усатые и зубатые киты Фото: Мария ИВАНОВА

С наступлением лета у большинства начинается сезон отпусков. Выбрать место, куда отправиться, чтобы не сидеть дома - та еще задачка. Но специалисты маркетплейса уникальных авторских туров составили рейтинг, какие края можно посетить, чтобы набраться впечатлений и сделать множество красивых кадров. В их число попали Шантарские острова в Хабаровском крае.

Архипелаг в Охотском море находится в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Несмотря на относительную близость от материка, на островах никто не живет, что позволило сохранить природу в первозданном виде.

В таком уникальном месте всего за один день можно пережить сразу четыре времени года. Даже в июле, несмотря на возможную жару, туристы могут наблюдать айсберги. А ветер за считанные минуты может нагнать тучи, и острова погрузятся в осеннюю серость. Вода Охотского моря из-за таких причуд редко прогревается выше +10 градусов.

Настоящими хозяевами Шантар можно назвать медведей. Они живут на всех крупных и средних островах, а летом переплывают и на мелкие, если там есть чем поживиться. Другими жителями, делящими владения, являются перелетные птицы. Острова стали перевалочным пунктом для мигрирующих из стран Юго-Восточной Азии и Индии на север видов. Только за один сезон на островах Утичий и Птичий может побывать миллион особей.

В воде же хозяйничают киты - усатый и зубатый. К первому виду относятся горбатый, серый, южный и гренландский киты, а ко второму - косатки и белухи. Общая численность таких млекопитающих в этих местах насчитывает около 400 особей. Встретить их не составит никакого труда.

- На данный момент самым разумным способом добраться до Шантар будет вертолет, стоит такая поездка дорого. Экскурсии организуют турфирмы, также можно поехать самостоятельно. Увидеть своими глазами острова точно стоит. Это уникальное место в крае, где повсюду царит дикая природа, а киты подплывают к путешественникам на расстояние вытянутой руки. Звери здесь непуганые, ведь место оторвано от цивилизации, - рассказала Ольга Аполлонова, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Однако можно найти и туры на яхтах. Цена такого отдыха начинается от 175 тысяч рублей на одного человека. Также на архипелаге нет сигнала сотовой связи, поэтому готовиться к такому путешествию нужно основательно, учитывая большой риск для жизни человека.

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