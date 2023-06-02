Собака и хозяйка бились в конвульсиях: жительница Хабаровска пыталась спасти питомца и сама наткнулась на оголенный провод

Столб не выглядел опасным, пока не случилась беда Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Хабаровска и ее собака едва не погибли, просто прогуливаясь во дворе своего дома. Один небрежно брошенный в кусты провод привел к сильнейшему поражению и реанимации. Током ударило сразу обоих: и женщину, и ее питомца.

ВОЙ ИЗ КУСТОВ

Все случилось во дворе на Халтурина, 30. Екатерина вышла на прогулку с двумя собаками. Питомцы были на поводке, но довольно длинном. Бодрый нрав маламута потянул его в кусты, и он потащил Екатерину за собой. Женщина думала, что пес обнюхает местность и вернется назад, но закончилась история совсем иначе.

Внезапно из кустов Екатерина услышала протяжный скулеж, полный боли. Ее маламут упал на землю и выл, перебирая в воздухе лапами. Хозяйка бросилась за ним и увидела, что собака наступила на оголенный провод. Она схватила питомца за шлейку и начала тянуть. Собака сопротивлялась, не понимая, что происходит, и стала кусать Екатерину. В это время женщина упала и сама оказалась на проводе.

Удар током теперь пришелся и на нее. Хозяйку и собаку прошибло мощной волной электричества. Как выяснится позднее, напряжение в проводе составило 380 вольт. Парализованные - они не могли пошевелиться, пытались отползти подальше, но не получалось. Оставалось лишь кричать от боли, ища помощи у прохожих.

НЕ ЗНАЛИ, КАК ОТТАЩИТЬ

Происходящее увидел муж Екатерины. Он позвонил в скорую помощь. Пока люди решали, как помочь пострадавшим, чтобы самим не нарваться на удар, женщине и животному удалось откатиться из кустов. Маламут в страхе убежал прочь. Как думала Екатерина, ушел умирать.

- Скорая помощь приехала на место и забрала пациентку в больницу имени Владимирцева. Она получила электротравму, также были диагностированы укушенные раны обеих кистей без признаков продолжающегося кровотечения, - рассказали «КП» - Хабаровск» в минздраве Хабаровского края.

В стационаре Екатерина пролежала шесть дней. Все это время врачи наблюдали за ней, делали перевязки, говорили, что ей сильно повезло отделаться ранами на руках. А Екатерина не могла думать ни о чем, кроме одного: что сейчас с маламутом.

Позднее выяснится, что псу очень повезло: спустя несколько часов его нашел муж во дворе, он бегал, ища хозяйку по округе. Серьезных травм пес не получил: сразу стал есть и пить, удар не нанес ему необратимых повреждений.

1 июня семья воссоединилась. Екатерину выписали из больницы, но впереди ее ждет долгое лечение. Для профилактики - от бешенства, а также наблюдение у хирурга в поликлинике. Обе собаки чувствуют себя хорошо и находятся дома.

КТО ВИНОВАТ?

Почему оголенный провод валялся в кустах у дома - остается загадкой. Местные жители сообщили, что недавно столб, к которому он прикреплен, ремонтировали. Очевидцы считают, что электрики не обеспокоились безопасностью жильцов, просто бросив провод на землю.

- По данному факту в отношении управляющей компании прокуратура начала проверку, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший советник юстиции прокуратуры Хабаровского края Анна Исаева.

В любом случае, если выявят нарушения, ответственность понесет «управляйка», которая должна была позаботиться о правилах безопасности. К счастью, больше никто не пострадал, на место приехали электрики и оперативно убрали провод с земли. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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