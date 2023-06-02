Только кошка оставалась рядом до конца: дочь убежала из горящей квартиры, а отец-инвалид погиб с питомцем в Комсомольске

Кошка осталась с мужчиной-инвалидом, который не смог спастись из пожара Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ночная трагедия лишила жительницу Комсомольска отца и любимого питомца. Она сама чудом смогла спастись из пожара. Огонь буквально в считанные минуты уничтожил все, что было ей дорого.

Дочь бежала, отец остался

Трагедия произошла ночью 2 июня около 3:30 в Ленинском округе Города юности. Пожар в квартире пятиэтажки на Сусанина заметили жильцы дома и позвонили в 101. К моменту, когда расчеты приехали на адрес, весь подъезд был заполнен черным густым дымом. Чтобы пробраться внутрь, спасателям пришлось надевать защитные маски.

К прибытию пожарных машин из горящей квартиры на третьем этаже самостоятельно спаслась 54-летняя женщина. Она рассказала, что внутри остался ее пожилой отец-инвалид. Он был слаб, поэтому не мог выбраться без посторонней помощи.

Звенья газодымозащитной службы вошли в дом на разведку, пока другие подразделения пытались погасить огонь с улицы. С пятого этажа через подъезд вывели ребенка и троих взрослых. В это время во дворе развернули автолестницу, по которой вниз спустили еще двух человек.

Добравшись до горящей квартиры, спасатели нашли тело мужчины. Недалеко от него лежала погибшая кошка, которая до конца не хотела покидать своего хозяина.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже Фото: Социальные сети

Официальный комментарий

О том, что произошло ночью, рассказали в краевом управлении МЧС. Звонок в службу спасения поступил в 3:29. На место ЧП отправились четыре подразделения. Из дома спасатели эвакуировали шесть человек.

- К приезду пожарных огонь распространился на 25 квадратных метров. В одной из комнат горели домашние вещи и мебель, во второй - шкаф и потолок. В 4:30 возгорание удалось полностью ликвидировать. В квартире были найдены тела 84-летнего мужчины и домашнего питомца, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сразу после эвакуации двум людям потребовалась медицинская помощь. Их передали врачам скорой, которые дежурили недалеко от места ЧП.

- С признаками отравления угарным газом в больницу увезли 71-летнюю женщину и девятилетнего ребенка. Врачи следят за их состоянием, - рассказали «КП» - Хабаровск» в краевом минздраве.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. На месте работают дознаватели. Следком начал процессуальную проверку, но пока не комментирует случившееся.

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