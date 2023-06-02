«Тут была Маханя»: доисторический памятник искусства эпохи неолита разрисовали неизвестные в Хабаровском крае

Вандальные надписи появились поверх древних изображений, открытых в 2022 году. Фото: КГБУ «Центр ОПИК»

Уникальная возможность узнать, как жил и развивался древний человек, может быть утеряна навсегда. В Хабаровском крае группа доисторических петроглифов подверглась вандализму. Неизвестные поверх выдолбленных в скале изображений нанесли свои надписи ради отметки: «Я тут был».

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Киинские петроглифы были открыты в 60-х годах прошлого века недалеко от реки Кия. Наскальные изображения животных и личин (масок) были высечены людьми примерно в эпоху неолита около пяти тысяч лет назад. Рассматривая уникальные рисунки, можно как бы провалиться сквозь время и попытаться представить, что происходило на этом месте в доисторические времена.

Для таких древних изображений влажная уборка может быть губительна. Фото: КГБУ «Центр ОПИК»

Ученые почти 80 лет исследуют Киинские писаницы и до сих пор находят новые изображения. В 2022 году специалисты отыскали новую группу рисунков: личину с ореолом, кабана, птицу и маленького лося. А в расщелине скалы под тысячелетней пылью скрывались речные гальки, черепки и даже целые сосуды древних людей.

Петроглифы пережили изменение климата, разрушительное воздействие воды и ветра, но, похоже, современные люди им не под силу. Отдыхающие вместо того, чтобы оценить масштаб увиденного, считают важным сообщить, что здесь был Вася. Или выдолбить какие-то «каляки» рядом с древним рисунком. Петроглифы подвергаются вандализму с завидной периодичностью, и недавно произошло еще одно ЧП.

Аня топ, Регина и Маханя

«Тут была Маханя Шатунова. 7Б. 2023», - гласит новая надпись на свежеоткрытых доисторических рисунках. Рядом были Аня (она же «Аня топ», судя по тексту рядом), Регина и еще невесть кто. Изображениям двух личин и лося неизвестные решили придать яркости и раскрасили их мелками.

Изображениям неизвестные решили придать яркости и раскрасили их мелками. Фото: КГБУ «Центр ОПИК»

- Это не только портит презентабельность древних шедевров наскального искусства, но и затрудняет, а зачастую делает невозможным дальнейшее изучение и выявление изображений, даже с помощью современных технологий. Очистка поверхности с петроглифами от «посетительских надписей» - дополнительное негативное воздействие на изображения. В случае их повреждения восстановить и отреставрировать уникальные рисунки будет невозможно, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в КГБУ «Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры».

Хрупкие рисунки

Казалось бы: это же мел, его можно легко смыть. Но для таких древних изображений влажная уборка может быть губительна. Петроглифы и так подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, некоторые рисунки уже плохо различимы. К тому же в процессе мытья порода на выступах может отколоться, что приведет к утрате элементов изображения. Да и сам мел может до конца не выйти из мелких трещинок на петроглифе.

Киинские писаницы - объект культурного наследия и подобные действия законодательно запрещены. Фото: КГБУ «Центр ОПИК»

Сейчас специалисты решают, какие меры предпринять для очистки наскальных изображений. Заинтересовались ли вандалами правоохранительные органы - пока неизвестно. Так как Киинские писаницы - объект культурного наследия, то подобные действия попадают под уголовную и административную статьи о повреждении подобных памятников (243 УК РФ и 7.14.1 КоАП РФ). Наказание - от 500 тысяч рублей штрафа и до трех лет колонии.

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