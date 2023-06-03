Сказал, что уехал на съемки: исчезнувший житель Хабаровска нашелся в Таиланде прикованным к больничной койке

С 9 мая мужчина был парализован Фото: Из личного архива героя публикации

Многие хабаровчане городу, где холода длятся девять месяцев, предпочитают теплый Таиланд. В ноябре 2022 года Евгений Яшонков взял билеты в тропическую страну, чтобы поправить здоровье и отдохнуть. 40-летний мужчина решил задержаться в королевстве и пропал.

Выдуманные съемки

Хабаровчанин поехал в Паттайю, чтобы исправить свое зрение, упавшее до минус 20. Не менее раза в неделю он отзванивался пожилым родителям, которые за него очень переживали: «Жив, здоров». С 9 мая 2023 года Евгений перестал выходить на связь.

Успокоить родственников попытался друг хабаровчанина Андрей. Он рассказал, что Евгений получил роль в массовке в каком-то фильме, поэтому некоторое время будет без связи. Но дни шли, а мужчина все не объявлялся. Да и Андрей устал от обеспокоенной семьи друга, поэтому отмахнулся.

- Тога брат Евгения вышел на меня и попросил помочь в его поисках. Я сделала пост и одновременно родственники хабаровчанина узнали, что на самом деле никаких съемок не было и сейчас он находится в больнице. Врачи поставили ему диагноз: «Синдром Гийена-Барре», - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Шерстобоева, редактор паблика «Паттайя от А до Я».

На самом деле 9 мая ситуация развивалась страшно.: Евгений оказался парализован. Хабаровчанина отвезли в первый госпиталь, где он сдал анализы, затем - во второй. Здесь за лечение врачи запросили 1 миллион бат - на рубли это примерно 2,3 миллиона. Только третий госпиталь оказался приемлемым по ценам, там мужчина до сих пор лежит в реанимации.

Вернуть домой

- Синдром Гийена-Барре - редкое состояние и может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего его целями становятся взрослые, в основном - мужчины. Толчком к его развитию могут стать бактериальные или вирусные инфекции, прививки и операции. При этом заболевании иммунитет начинает поражать собственные периферические нервы. Лечение есть и оно может существенно ослабить симптомы и помочь пациенту восстановиться частично или полностью - в зависимости от течения болезни, - сообщила Анна Петрикова, врач-невролог.

Сейчас счет Евгения в государственном госпитале насчитывает примерно 300-400 тысяч бат (около 670-932 тысяч рублей). Львиная доля уходит на лекарства - порядка 50-60 тысяч. Лечение хабаровчанина помогают покрывать друзья.

- Прихожанин Паттайского православного храма Иван навестил Евгения и поговорил с ним. Хабаровчанин рассказал, что это он попросил друга рассказать о съемках, чтобы не беспокоить пожилых родителей. Евгений думал, что это состояние быстро пройдет. Но он до сих пор парализован, сейчас уже получше говорит, - добавила Светлана Шерстобоева.

Родственники Евгения занимаются вопросами его возвращения в Хабаровск через Министерство иностранных дел и Минздрав России. Если это не получится, то брат хабаровчанина уверен, что за ним сможет какое-то время поухаживать местная жительница.

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