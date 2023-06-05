Выбрасывают птенцов из гнезд: лесные пожары сделали невыносимой жизнь редких дальневосточных аистов в Хабаровском крае

Из-за последствий природных пожаров дальневосточные аисты жертвуют своими птенцами Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Лесные пожары делают непригодными для жизни огромные территории. Звери гибнут в огне, уходят с насиженных мест в поисках новых благоприятных условий. Стихийное бедствие убивает животных не только в прямом смысле этого слова, но и косвенно. Выжженная земля не оставляет шансов на нормальные быт и размножение.

Естественный отбор

Из-за последствий природных пожаров дальневосточные аисты жертвуют своими птенцами. В условиях нехватки еды взрослые особи выбрасывают из гнезд малышей. Приговор выносится самым слабым птенцам, чтобы остальное потомство смогло выжить. Одного такого выброшенного из гнезда малыша специалисты нашли во время учета аистов в междуречье Хор - Подхоренок.

Именно здесь была одна из горячих точек весной 2023 года. Природные пожары повредили деревья, некоторые из них рухнули из-за ветров. Заболоченные луга слабо обводнены, в ирригационных каналах практически нет воды, а их берега захламляются вываленной древесиной. Специалисты сделали неутешительный вывод: кормиться здесь дальневосточным аистам сложно.

Выход из ситуации суровый, но в понимании человека. Для дикой природы естественный отбор - привычное явление. Многие виды животных, особенно в тяжелые времена, жертвуют слабыми особями ради повышения вероятности выживаемости других. Например, те же амурские тигры могут бросить своего самого хилого детеныша, если не будет хватать еды.

Всего пять гнезд аистов

Именно столько смогли насчитать специалисты за один день наблюдений. Из них лишь два были жилыми - в них сидело по три птенца. В третьем гнезде орнитологи нашли лишь пустое яйцо. Еще в двух «жилищах» признаки быта обнаружены не были, видимо, аисты в них не заселялись. О трех новых гнездах ниже по течению Хора сообщили рыбаки. В подтверждение именно в ту сторону пролетело несколько аистов.

- Мы также встретили пару даурских журавлей на заболоченном лугу - от дороги в 500 метрах. Вторая птица была в стороне, ближе к лесу, и поднялась позже. Оба журавля демонстрировали встревоженное поведение и медленно, контролируя нас, уходили в сторону. Похоже - они с птенцами, - рассказала начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Римма Андронова.

В заказнике «Аистиный» специалисты проверили еще одно неучтенное гнездо. На верхушке сухой лиственницы в «жилище» сидела взрослая птица с двумя крупными птенцами.

Исчезающие с планеты

Дальневосточный аист - одна из самых почитаемых птиц, особенно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Вид стал символом семьи и вечной любви, счастья и долголетия. Такая слава за птицами закрепилась благодаря их моногамности: если аист выбирает партнера и создает пару, то это на всю жизнь. Поэтому именно они, согласно сказаниям, приносят в дом детей.

Эти прекрасные птицы с черно-белым оперением занесены в Красную книгу России и находятся под угрозой исчезновения. Руками человека был практически истреблен целый вид из-за никак не обоснованных научно-народных манипуляций. К тому же этих птиц называют «ЛЭП-зависимыми» из-за того, что они часто вьют гнезда на опорах линий электропередачи и получают смертельные удары током. Покушаются на гнезда аистов и медведи.

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