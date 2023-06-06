Скулила и вела людей к колодцу: дворовая собака спасла от смерти своего друга в Хабаровске

Собака показала людям. где находится ее друг. попавший в беду Фото: предоставлено редакции

Иногда даже у собак инстинкт самосохранения уходит на второй план, если дело касается жизни друга. Так произошло накануне в Хабаровске - дворовая собака, несмотря на страх, намеренно привлекала внимание людей, жалобно скулила и вела к месту, где в беду попал другой пес из ее стаи. Животное понимало, что только человек сможет спасти ее друга и вытащить из глубокого колодца. План четвероногого сработал, все животные в порядке.

Плакала и звала на помощь людей

Эту историю редакции «КП» - Хабаровск» поведали зоозащитники и хабаровчане. Накануне депутату Законодательной думы края Наталье Коваленко позвонила женщина и сообщила, что на Фрунзе, рядом со стройкой, лежит и жалобно скулит собака, вероятнее всего, она травмирована и нуждается в помощи. Наталья подняла на уши других волонтеров, и на место отправились люди.

- Мы получили сообщение, что собака, возможно, больна, потому что воет и не уходит с места. Приехали на место, а она уже забежала на территорию стройки. Увидели мы ее только через дыру в заборе, но пролезть туда не могли, стали искать сторожей. На звонок никто не реагировал, тогда к нам подошла девочка, узнала, что мы хотим вытащить собаку, и повела к своему отцу, отметив, что он может нам помочь, - рассказывает Дмитрий Разумовский, хабаровчанин, участник спасательной операции.

Когда отцу девочки обрисовали ситуацию, он решил помочь. Неравнодушные хабаровчане принесли вещи, чтобы укутать собаку, если та вдруг начнет кусаться, и стали искать лазейку, чтобы попасть на территорию. Изначально приехавшие люди думали, что одной из собак плохо, и нужна помощь. Уже после того, как им удалось попасть на территорию стройки, они поняли, в чем дело. Оказалось, так собака заманивала людей, выла, скулила, плакала и привлекала внимание, чтобы спасли ее сородича.

На дне колодца была собака

- Мы увидели четырех собак, с виду все они были в порядке. Они меня вели и убегали, я последовал за ними, нужно было понять, какой именно из них было плохо. И в этот момент сзади за спиной услышал постоянный громкий лай. Подумал, что возможно, где-то там раненая собака лежит, а может, и застряла где-то. Пошел на лай и увидел большой открытый колодец глубиной 4-5 метров, а собака стояла внизу и лаяла, - рассказал Дмитрий.

Как она туда провалилась, неизвестно, но, к счастью, никаких переломов у нее, кажется, не было. Хабаровчане стали думать, как вытаскивать - высота-то немаленькая. Дмитрий взял из машины буксировочный трос и карабины. Для безопасности - толстые перчатки, и вместе с еще одним мужчиной отправился на выручку собаке. Спустившись вниз, попытался успокоить пса, но перепуганное животное не давалось в руки. Дмитрий сделал петлю и зацепил собаку за подмышки.

- Начали надевать петлю, и собака меня цапнула. Но, понятное дело, не доверяет, попытался погладить, успокоить, не давалась сначала, а на второй и третий раз уже спокойнее вела себя - и погладить дала, и петлю надеть. Думаю, она поняла, что мы зла не желаем ей, что пришли помочь.

После того как собаку удалось вытащить на поверхность, она с громким лаем убежала. Спасители даже сфотографировать ее не успели. Колодец, в который провалилось животное, они прикрыли досками, чтобы история не повторилась вновь.

Колодец закрыли досками Фото: предоставлено редакции

В последнее время в Хабаровске фиксируется очень много случаев жестокого обращения с животными и убийств бездомных собак. Совсем недавно из озера выловили трупы четырех животных, собак зарезали и выкинули в воду. Дети вообще решили поиздеваться над бедной кошкой, ее подпалили, сломали лапку. Нашла свою питомицу хозяйка и экстренно повезла в клинику. Дело дошло до ампутации лапы. Эти ЧП происходят сплошь и рядом, и среди такой жестокости и живодерства добрые истории о спасении - бальзам на душу неравнодушному человеку. Может быть, если люди будут чаще помогать бездомным животным, то и мир станет чуточку добрее.

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