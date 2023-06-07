Посмотрел музыкальный клип и убил: житель села под Хабаровском забил друга после высказывания о женщинах

Мужчина избил друга за слова: «Мне нравятся более молодые женщины». Тематическое фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Алкоголь стирает границы дозволенного, из-за чего люди могут пойти на страшные поступки. Причем триггером может стать пустяк, который в трезвом состоянии был бы проигнорирован. Выпивший 49-летний Петр (имя изменено - прим. ред.) после обсуждения музыкального клипа с приятелем избил его до смерти. И что самое жуткое - продолжил застолье дальше.

Не заметили, что мертв

Петр вместе с другом и женщиной выпивали в гостях у знакомого в феврале этого года. Фоном застолья был телевизор и музыкальный канал. Было уже поздно, хозяин квартиры ушел спать, темы для разговоров у пирующих иссякали. Тут один из клипов (какой - неизвестно) привлек внимание компании - в нем снимались красивые дамы. 42-летний друг Петра высказался: «Мне нравятся более молодые женщины».

Петр зацепился за эти слова: ему по какой-то причине стало неприятно. Слово за слово, и конфликт перерос в драку. Разъяренный оскорбившийся мужчина налетел на оппонента и начал колотить его руками. Нанес около 20 ударов, потом сдавил руками шею. Потерпевший осел, оперевшись на стену, и остался в такой позе. Ни Петр, ни женщина-свидетельница не проверили, жив человек или нет. Предпочли оставить его в комнате и продолжить общение.

Убил - выпил - в тюрьму

Петр сходил в магазин за алкогольной добавкой и переместился со спутницей на кухню. Там собутыльники продолжили застолье и спустя какое-то время разошлись. Сидящего в комнате пострадавшего нашел хозяин квартиры утром. Мужчина проверил приятеля и ужаснулся: он не дышал, пульс отсутствовал. Дальше приехали скорая помощь и полиция, все были опрошены, Петр - задержан. Мужчина отпираться не стал и признал свою вину.

- Уголовное дело было заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Материалы будет рассматривать Хабаровский районный суд, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Максимальное наказание по статье - до 15 лет колонии.

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