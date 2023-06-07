Острая пища может спровоцировать роды? Врач из Хабаровска развеяла популярные мифы про появление детей

Вокруг родов витает множество теорий, который слагались из собственных наблюдений и рассказов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Второй раз рожать проще», «Поешь острое, быстрее родишь», «После ЭКО только кесарево», - практически каждая беременная женщина слышала подобные фразы. Вокруг родов витает множество теорий, который слагались из собственных наблюдений и рассказов Марий, Екатерин, Анн. Но имеют ли они что-то общее с действительностью - давайте разбираться.

Повторные роды и кесарево сечение

Наверное, самое популярное народное мнение гласит: «Повторные роды проходят легче, чем первые». Чисто с физиологической точки зрения последующие беременности и процесс появления ребенка на свет ничем не отличаются от предыдущих. А вот в психологическом плане первый опыт, конечно, зачастую помогает женщине проще перенести основные этапы. Но важно помнить, что каждый ребенок обладает индивидуальными параметрами. И как пройдут роды - будет зависеть от многих факторов.

- У некоторых женщин первые роды на самом деле проходят немного сложнее, чем последующие. Но чаще всего каждое появление ребенка на свет - индивидуальный процесс, - рассказала Telegram-каналу «Ну мам!» Ольга Сосновская, врач акушер-гинеколог Перинатального центра Хабаровска.

Второй миф говорит о том, что естественные роды более травматичны, чем кесарево сечение, как для матери, так и для ребенка. По словам врача, здесь кроется палка о двух концах. Да, перед операцией женщине делают спинномозговую анестезию, которая блокирует боль. Дискомфорт внизу живота приходит после того, как наркоз перестает действовать, и держится несколько дней. Поэтому для матери - да, такой способ родов более удобен.

- Что касается травматичности, то роды через естественные родовые пути менее опасны, чем кесарево сечение. Через естественные родовые пути ребенок появляется более физиологично, - считает врач акушер-гинеколог.

Однако у этого мнения есть противники, которые в числе минусов естественных родов называют боль, вероятность травм у женщин.

ЭКО и эпидуральная анестезия

«Рожала с анестезией, значит, не будешь любить ребенка», - такие заявления тоже часто можно услышать от мам. Действительно, многие женщины хотят пройти этот путь без наркозов и обезболивающих. Они считают, что это поможет им сблизиться с ребенком. Общего в этом, конечно, мало, да и это лишь индивидуальный выбор каждой будущей мамы, навязывать его никому не стоит. Другой миф об эпидуральной анестезии вообще пророчит женщинам кесарево сечение.

- Эпидуральная анестезия - это способ обезболивания родов. Он используется часто женщинами в последнее время, но он никаким образом не влияет на исход беременности, - прокомментировала Ольга Сосновская.

Искусственное оплодотворение также обросло множеством заблуждений. Разберем самое популярное. Якобы после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) самостоятельные роды невозможны. Ребенок появится на свет только вследствие кесарева сечения.

- ЭКО - это способ зачатия. А самопроизвольные будут роды у женщины или кесарево сечение - это зависит от состояния будущей мамы, от ее хронических заболеваний. У нас все определяется консилиумом врачей, - поделилась врач.

На сладенькое

А точнее, на остренькое. Этому мифу сто лет в обед, и никакими исследованиями он не подкреплен. Считается, что якобы острая еда провоцирует волнообразное сокращение стенок пищевода, мочеточников, желудка и так далее. Стимуляция пищеварительной системы помогает плоду продвинуться к родовым путям. Второе мнение гласит: «Острая еда увеличивает выработку гормонов».

- Острая пища никаким образом не влияет на роды. И не может спровоцировать их, - резюмировала Ольга Сосновская.

Желая поскорее родить, будущие матери могут съесть большое количество острой еды. Это может спровоцировать лишь изжогу, жар и ожог слизистых рта.

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