Тысячелетние серьги и бисер: в ЕАО строили нефтепровод и нашли следы древней цивилизации

Количество найденных артефактов приближается к 1000. Фото: ООО «Транснефть - Дальний Восток»

Весной 2023 года строители нефтепровода в ЕАО наткнулись на глиняные черепки. «Осколки да осколки - мало ли, что может оказаться в грунте», - подумали рабочие и продолжили копать. Слой за слоем земля начала выдавать свои тайны. Наружу показались удивительные артефакты, которым оказалось больше тысячи лет.

В раскопках участвую десятки человек. Фото: ООО «Транснефть - Дальний Восток»

Специалисты подтвердили: в Смидовичском районе веками были зарыты археологические ценности. Серебряные серьги с нефритовыми подвесками, древние глиняные горшки с причудливыми орнаментами, ножи, наконечники стрел, бисер, рыболовные крючки и много-много всего. Число уникальных находок исчисляется сотнями. Обнаружены даже кости древних людей.

Специалисты день за днем отыскивают новые артефакты с тысячелетней историей. Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области

Заключение специалистов гласит: это могильник амурских чжурчженей примерно X века нашей эры. Этнос жил на территории Амурского бассейна в VIII-XII веках. Исчез он после того, как вошел в состав чжурчжэньской империи Цзинь и был переселен в центральные районы Китая. После себя древние люди оставили следы, по которым специалисты смогут установить уровень их развития, культуры и быта.

Реставраторы из осколков собирают целые сосуды. Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области

- Этот археологический объект - одно из уникальных и хорошо сохранившихся свидетельств древней культуры на Дальнем Востоке России. Все экспонаты будут детально исследованы в научных лабораториях и переданы на хранение в государственные фонды. Решается вопрос о передаче экспонатов в музеи Дальнего Востока, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ООО «Транснефть - Дальний Восток».

Все экспонаты будут детально исследованы. Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области

Могильник амурских чжурчженей продолжают исследовать десятки археологов. Специалисты день за днем отыскивают новые артефакты с тысячелетней историей и складывают их в единое повествование. В палатках неподалеку от места раскопок реставраторы с помощью кисти и клея из осколков собирают целые сосуды. Можно сказать, что обнаруженный могильник - большая археологическая удача.

Могильник амурских чжурчженей продолжают исследовать десятки археологов. Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области

Что касается строительства второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО-2), то оно пройдет без вреда для древних артефактов.

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