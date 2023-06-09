Празднование будет масштабным и продлится три дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

День России в Хабаровском крае пройдет с размахом. Программа празднования захватит не только краевую столицу, но и все остальные районы региона. В мэрии Хабаровска «КП» - Хабаровск» рассказали, что также концертные программы пройдут отдельно в каждом из районов Хабаровска. Все желающие могут принять участие в праздновании, посмотреть на выступления артистов и даже попробовать свои силы в различных конкурсах и викторинах.

День России в Хабаровске 2023 - полная программа мероприятий

День России 2023 в Хабаровске начнут отмечать уже с 10 июня, а главные мероприятия назначены на 12 июня.

Мероприятия на День России в Хабаровске 10 июня 2023

10 июня на набережной Хабаровска с 11:00 начнется праздничная программа под названием «День России в Хабаровском крае». Гостей ожидают книжные выставки, выступления со стихотворениями о России, а также викторина.

10 июня с 12:00 в парке Муравьева-Амурского также пройдет программа «Я живу в России». Организатором станет детская библиотека имени Наволочкина.

С 10 по 12 июня включительно посетители музея имени Гродекова могут посмотреть выставку «Исполняя государственную необходимость. Она посвящена 165-летию подписания Айгунского договора.

Перечень мероприятий на День России 11 июня 2023 в Хабаровске

11 июня в 15:00 в Дальневосточном художественном музее начнется лекция «Взгляд на историю страны глазами историка-профессионала». Также здесь состоится выставка «География путешествий».

11 июня в краевой филармонии пройдет выступление ансамбля «Глория». Концерт «Россия. От классики до современности» начнется в 17:00.

Полная программа мероприятий на День России 12 июня в Хабаровске: концерты, выставки, где выступают

12 июня в парке имени Муравьева-Амурского также состоится основная праздничная программа. Это будет фестиваль «Цветущая Россия». В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, цветочная ярмарка, а также просмотр фильмов и выступления творческих коллективов города и края.

12 июня в музее Гродекова пройдет бесплатное занятие «Геральдические символы России». Оно начнется в 15:00.

12 июня состоится также и масштабный фестиваль музыки и песен народов «Карагод». Он пройдет на сцене у стадиона имени Ленина с 15:00 до 19:00. Сначала состоится торжественное развертывание флага страны, а затем начнутся творческие выступления артистов. В программе концерты ассамблеи народов края, войск Восточного военного округа, национальной гвардии, а также краевого дворца дружбы «Русь». Также для посетителей будет работать экспозиция ретроавтомобилей, ярмарка мастеров, дегустация национальных блюд, тематические викторины и фотовыставки.

12 июня с 10:00 на городских прудах возле «Тарелки» состоится масштабный квест «Вперед, Россия!» Его проведет краевой туристский информационный центр. Для участия необходимо собрать команду от трех до шести человек и зарегистрировать ее в мессенджере по телефону 8 962-222-95-80. Победители конкурса оригинальных поздравлений получат главный приз - плюшевых китолетов.

Кто из звезд выступит на День России в Хабаровске 2023

12 июня с 12:00 до 18:00 на площади Ленина пройдет всероссийский молодежный фестиваль «Блогеры России». На площадке соберутся главные интернет-звезды страны.

Хедлайнерами фестиваля станут блогеры Егор Шип и Карина Кросс. Также на сцене выступят другие интернет-знаменитости, певцы и инфлюенсеры.

После выступлений на площади состоится флешмоб «Воздушная красота». В небо запустят составленный из лент флаг России. Фестиваль организует социальная сеть «ВКонтакте».

Куда сходить с детьми на День России 2023 в Хабаровске

Помимо масштабных праздничных мероприятий с 10 по 12 июня, площадки будут работать и 13 июня. В Краевом дворце дружбы пройдет выставка детских рисунков.

До 23 июня в Дальневосточной государственной научной библиотеке будет проходить программа «Россия - великая наша держава». Посетители смогут увидеть выставку геральдических традиций и символики России и Хабаровского края. Также для читателей проведут онлайн-презентацию о великих жителях региона, на мероприятии расскажут и о природе России.

День России в Хабаровском крае 12 июня 2023 года

Праздник 12 июня отметят не только в Хабаровске, но и во всем регионе. 11 июня в Николаевском районе пройдет концерт «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия». Он состоится в Доме культуры.

Концертные программы в честь Дня России 2023 запланированы в других домах культуры региона. Мероприятия пройдут в Вяземском, Советско-Гаванском, Ульчском, Верхнебуреинском, Амурском, Ванинском и имени Лазо районах.

12 июня в поселке Заветы Ильича также состоится автопробег, приуроченный к празднику.

12 июня в поселке Мухен пройдет слет церемониальных отрядов «Мы дети России!»

12 июня на привокзальной площади Бикина также запланировано проведение концерта «Тебе, Россия, стихи и песни посвящаем!» Артисты подготовили праздничные номера, а организаторы проведут мастер-классы с аквагримом и беспроигрышной лотереей.

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