«На мне убийство, ждите лет через 10»: жительница Хабаровска зарезала любимого из-за мнения о смысле жизни

По версии следствия, женщина нанесла возлюбленному не менее девяти ударов в область груди. Тематическое фото Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В спорах рождается не только истина, но и уголовные дела. В Хабаровске возлюбленные разругались, поняв, что у них разные взгляды на жизнь. Осознание пришло во время рассуждений на философские темы. Конфликт закончился ножевыми ранениями у 38-летней женщины и смертью ее избранника.

Философские споры

В феврале 2023 года Татьяна (имя изменено - прим. ред.) выпивала с возлюбленным и подругой. Когда обсудили все насущные проблемы, перешли на философию: каждый рассказывал свое видение смысла жизни. К этому моменту градус веселья подбирался к пику.

Татьяна и ее возлюбленный начали спорить о том самом смысле жизни - их взгляды не сходились, и каждый пытался доказать свою правоту в таком индивидуальном вопросе. Доводы и аргументы пары сейчас не помнит никто. Начался скандал, 46-летний мужчина стал бить избранницу.

Удары наносил ножом, пробил бедро, «снес» ноготь на пальце ноги, повредил сухожилие. Татьяна била в ответ. И тоже ножом. По версии следствия, женщина нанесла возлюбленному не менее девяти ударов в область груди. От полученных ран хабаровчанин умер на месте. Татьяна и ее подруга сразу же вызвали скорую.

- Почти сразу после произошедшего женщина звонила друзьям и рассказывала, что все, на ней 105-я статья. Говорила: «Ждите меня лет через 10», - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах региона.

Официально

Женщин задержали, Татьяна была права: ей вменили статью «Убийство». Собутыльница проходит по делу как прямой свидетель.

- В ходе расследования допрошены свидетели, получены результаты ряда судебных экспертиз, а также проведены иные следственные действия, результаты которых позволили установить причастность женщины к совершению инкриминируемого ей преступления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Татьяна вину признала частично. Сказала, что ударила возлюбленного ножом шесть раз, но никак не девять.

- Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Материалы будет рассматривать Индустриальный районный суд, - сообщил «КП» - Хабаровск» Илья Блудов, прокурор Индустриального района.

Женщине грозит от шести до 15 лет колонии.

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