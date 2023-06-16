«На это очень страшно и больно смотреть»: собака вцепилась в лицо восьмилетнему ребенку в Хабаровске

Ребенок бежал к отцу и в слезах кричал: «Меня укусила собака» Фото: Социальные сети

Фотография разорванной щеки восьмилетнего ребенка вызвала споры в Сети и снова подняла проблему бездомных собак. На кадре видна половина лица мальчика, из глаза текут слезы, возле губ - кровавая рана. По словам отца ребенка, на сына напала уличная дворняга, которую подкармливает половина двора.

Собака напала на ребенка в Хабаровске

В соцсетях мужчина рассказал свою версию событий. Все случилось 11 июня в поселке Березовка. Отец с сыном шли из магазина, ребенок побежал вперед и завернул за угол дома №11 в квартале 70-летия Октября. Когда мужчина дошел до этого места, то увидел окровавленного сына. Он бежал к отцу и в слезах кричал: «Меня укусила собака!»

- На это очень страшно и больно смотреть. Нас скорая увезла в первую краевую, челюстно-лицевое отделение. Укусила за правую щеку, будут зашивать, - написал отец пострадавшего мальчика.

Комментаторы под фото моментально разделились на три лагеря. Первые вне себя от агрессии бездомных собак и говорят о том, что эту проблему нужно срочно решать, чтобы избежать трагедий. Вторые обвиняют во всем ребенка, мол, сам полез ко псу или резко выбежал, что животное расценило как угрозу. Третьи же не верили: «Не похожа рана на укус», «Да это все фейк», «Собаку подкармливают местные, и ни на кого она не нападала».

Официально

К выяснению обстоятельств ЧП подключилась прокуратура. Ведомству удалось найти подтверждение рассказу отца покусанного ребенка. С пострадавшими пока связаться не удалось.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по организации отлова и содержания безнадзорных животных. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Если вам известно об обстоятельствах ЧП, и вы хотите рассказать свою версию событий, пишите нам. WhatsApp: +7 962-223-38-83; почта: red.habkp@phkp.ru. При необходимости гарантируем анонимность.

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