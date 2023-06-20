Погибла, спасая брата: 12-летняя девочка доставала ребенка из шамбо и разбилась в Хабаровском крае

Предварительно, девочка смогла вытащить брата, но сама погибла на месте Фото: Прокуратура Хабаровского края

В поселке Сита погиб 12-летний ребенок. Девочка разбилась, упав в колодец шамбо. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

ЧП случилось вечером 19 июня. Дома была только мама, она ненадолго отлучилась поменять подгузники годовалой малышке. Четырехлетний мальчик играл возле открытого колодца (шамбо находится в процессе строительства), оступился и провалился вниз. Это увидела старшая девочка и кинулась спасать брата.

Сестра не удержалась и упала вниз головой, но смогла вытащить ребенка. Произошедшее увидела мама и побежала к шамбо. Она вытащила девочку, но было уже поздно - ребенок погиб. Что именно привело к смерти школьницы - будет ясно после проведения экспертиз. Мальчик получил ссадины.

Девочка увидела, как ее четырехлетний брат играл и упал в открытый колодец Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Прокуратура района имени Лазо проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Пока в истории больше вопросов. Правоохранительным органам предстоит выяснить, почему взрослые не закрыли колодец, зная, что на участке есть дети. По данному факту СКР завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Следователи незамедлительно выехали на место происшествия, произвели осмотр, назначили экспертизы, допросили свидетелей случившегося. По уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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