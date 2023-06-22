Скачет из одной головы в другую: комсомольские художники предлагают зрителям найти коня

Художники Надежда и Данил Логиновы представили на выставке 12 работ, созданных за полтора года. Фото: предоставлено героем публикации

Тандем концептуалистов - членов Творческого союза художников России из Комсомольска-на-Амуре Надежда и Данил Логиновы представили в Благовещенске свою выставку современного искусства «Конь в твоей голове». 12 арт-объектов посвящены отражению окружающей действительности, показанной под всеми возможными углами. Выставка продлится до 3 июля.

Достать «коня»

В голове каждого человека в течение одного только дня возникает множество идей о новом бизнесе, новых привычках или решениях, способных изменить к лучшему одну, а, может быть, целые сотни жизней. Многие из этих идей так и остаются нереализованными из-за нерешительности или непонимания, с чего начать и как действовать. Эта задумка в итоге застревает в голове в виде метафизического коня, который никак не выходит оттуда без должных усилий. Благодаря взаимодействию с людьми, которые появляются в жизни, и всем, что нас окружает, абстрактный конь, наконец, материализуется в нечто, способное преобразить мир.

Именно этот процесс доведения зародившейся идеи до реального результата художники Надежда и Данил Логиновы обозначили метафорой «Конь в твоей голове», собрав в рамках одноименной выставки своих коней под крышей арт-галереи Благовещенска. Выставка представляет собой 12 концептуальных работ, для создания которых было задействовано 35 предметов - от лака и дерева до кассет и высушенных насекомых.

Открытие выставки состоялось 14 июня в арт-пространстве Благовещенска. Фото: предоставлено героем публикации

Сущность, обитающая в головах творцов Надежды и Данила, имеет принципиальное значение.

- Иногда «конь» в голове настолько материален, что кажется, можно протянуть руку и дотронуться до него. Но далеко не всегда процесс реализации идеи дается легко. Претерпевая множество изменений, подстраиваясь под законы Вселенной и возможности человека, мы ищем компромиссы, чтобы все-таки достать «коня» из своей головы. Для нас с мужем метафора «Конь в твоей голове» является особенной, так как для появления произведения на свет художникам нужно многократно отразить представление партнера о конечном результате через свое собственное понимание идеи, пропустить ее через свою картину мира. В итоге «конь» скачет из одной головы в другую и обратно, а мы постоянно достаем его, пытаясь понять, что «видит» своим внутренним взором партнер, - рассказала «КП» - Хабаровск» Надежда Логинова.

Процесс этих попыток художники запечатлели на одном из объектов выставки, ассамбляже «Конь в твоей голове», где среди множества цветных нитей на зеркальной поверхности появляются «пузыри» новых идей, один из которых уже практически превратился в полноценного коня.

Ассамбляж «Конь в твоей голове». Фото: предоставлено героем публикации

«Каждый видит «коня» по-своему»

В своих работах создатели представляют лишь субъективное представление о действительности, не выдавая свои выводы за истину. Свою задачу авторы видят в создании триггеров, которые запустят цепочку мыслей и чувств зрителя. Поэтому, согласно концепции выставки, сначала зрителям, глядя на работы, предлагается самостоятельно уловить образы и ассоциации и увидеть собственного «коня». Только после этого рекомендуется знакомиться с экспликациями к произведениям.

Вот как сами художники поясняют свое видение арт-объекта «Превращение».

- «Превращение» - это образ непрерывного движения (созидания и разрушения), выраженный с помощью холстов для живописи, ниток и автомобильных ходовых огней. Рассматривать ассамбляж можно с пяти сторон - с разных позиций зритель увидит разную картину. Рассматривая «Превращение» спереди и сверху, зритель видит сам акт творения, процесс перехода от хаоса к упорядочиванию. Наблюдая ассамбляж с обратной стороны, смысл переворачивается на противоположный - теперь можно наблюдать распад, разрушение. Мы живем именно в таком мире, где все эти стороны существуют одновременно, но что именно нам откроется - зависит от позиции смотрящего.

Арт-объект «Превращение». Фото: предоставлено героем публикации

Чтобы «конь» забрел в голову, совсем необязательно часами смотреть на предметы и думать, каким необычным способом повернуть их к зрителю. Идеи для отражения действительности могут появиться в любой момент. По признанию Надежды, чаще всего образы приходят ночью, в состоянии, когда человек находится между сном и реальностью.

- Я не управляю тем, что увижу, а просто не мешаю идеям и мыслям оформиться в визуальный образ, понимая при этом, о чем мое видение. Я, словно наблюдатель, изучаю его, пытаюсь увидеть больше деталей. Затем встаю и схематично фиксирую ключевые моменты. Потом рассказываю мужу, мы вместе детально разбираем и прикидываем, как можно реализовать идею. Дальше начинается самое интересное - этап экспериментов. В этот момент окружающая действительность вносит свои коррективы, ведь уже в процессе оказывается, что каждый видит «коня» по-своему. Добавляются какие-то интересные детали, но ключевая идея остается неизменной, как бы ни был высок соблазн ее трансформировать. Со временем раскрываются дополнительные слои и глубина произведения. Иногда эту новую глубину помогают увидеть зрители, которые пропускают произведение через собственное восприятие реальности. Это очень интересно, я никогда не перестану удивляться этому явлению.

Ассамбляж «Синестезия: разговоры о море». Фото: предоставлено героем публикации

«На месте старого «коня» должен появиться новый»

Выставка знакомит зрителей с работами, созданными за последние полтора года. Иногда при создании объекта традиционные материалы вроде холста и масла уступают место более изощренным элементам, как, например, насекомые, сломанная гитара или советский паспорт. Однако творцы не преследуют цель начинить работу максимальным количеством разного хлама. Главная задача - подобрать тот единственный материал, который справится со своей функцией. Порой такие поиски могут затянуться.

При создании работ авторы использовали 35 материалов. Фото: предоставлено героем публикации

- Если элемент играет ключевую роль в произведении, то мы будем искать его, пока не найдем. Так, мы долго искали диск от старого телефона, клавиатуру от фортепиано и сломанную гитару. Задолго до начала работы над объектом «Пристальным взглядом из прошлого» мы начали собирать насекомых. Мы почти два года копили материалы прежде, чем приступить к работе, ведь это важнейшие элементы, без которых нельзя обойтись. Но бывает и так, что изначально представлял себе один элемент, а уже в процессе работы понял, что это «литературщина». Тогда мы без жалости отказываемся от лишнего, даже если потратили много времени и средств на поиски.

Несмотря на то, что подготовка работ к выставке заняла больше года, комсомольчане не собираются колесить с объектами по городам и странам. Благовещенск стал первым и последним местом, где вживую можно ознакомиться с экспозицией. Причина кроется все в той же концепции «Коня в твоей голове», которой придерживаются создатели.

Ассамбляж «Девять жизней». Фото: предоставлено героем публикации

- Выставка «Конь в твоей голове» может существовать один раз, как единичное явление. Это тоже часть метафоры. Сама выставка - это тоже «конь». Она зародилась, реализовалась, выполнила все свои функции. Теперь на этом месте должен появиться совершенно новый другой «конь», а этого «коня» уже никогда не будет. Для нас, и для меня в особенности, создание работ и подготовка к выставке - это такой рефлексивный перформанс, где важен не только результат, но и абсолютно все этапы до и после. Это наш способ познавать мир и самих себя в нем. В конечном итоге именно это познание и становится основой для нашей дальнейшей работы. Замкнутый круг.

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