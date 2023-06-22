Психическое расстройство взяло верх: житель Колымы убил двоих человек из-за халатности врачей

Оставшись без лечения и контроля, душевнобольной колымчанин убил двоих человек 20 августа 2022 года Фото: СУ СК России по Магаданской области

Душевнобольной мужчина с прогрессирующим серьезным заболеванием разгуливал по улицам Сусмана. 51-летний колымчанин много лет считался невменяемым и был изолирован от общества. Когда его отпустили в мир, то, по версии следствия, врачи перестали за ним смотреть. Это привело к непоправимому.

Оставили наедине с безумием

Колымчанин был признан невменяемым после событий 2006 года. Тогда он совершил убийство, его детали давно потерялись в архивах и вспомнить о том деле не может никто. Приговор - принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Диагноз не раскрывается, но заболевание, по словам источника, «самое распространенное для таких тяжелых случаев».

Время шло, состояние колымчанина улучшалось, поэтому в 2013 году его выпустили из лечебницы. Но не просто так: мужчине было определено амбулаторное принудительное наблюдение и лечение. То есть он был обязан приходить в больницу, проходить необходимые процедуры и пить лекарства.

С 8 июля 2021 года контроль за опасным мужчиной прекратился. По какой причине - сейчас выясняют следователи. Состояние колымчанина ухудшалось, тяжелое заболевание прогрессировало. С каждым днем он становился агрессивнее, что выливалось в нападения на людей и беспричинные угрозы окружающим. За это мужчина несколько раз попадал в полицию.

Игнор звоночков

В этот момент колымчанина было необходимо снова изолировать от общества. Но, по версии следствия, должностные лица Сусманской районной больницы никаких мер к этому не предприняли. Более того, как считают правоохранительные органы, они знали о том, что творит душевнобольной мужчина. Оставшись без лечения и контроля, колымчанин убил двоих человек 20 августа 2022 года.

В этот день он выпивал с двумя приятелями на Ягодной улице. Колымчанин что-то показывал им в телефоне. Собутыльникам это надоело и они забрали гаджет. Душевнобольной мужчина так сильно на них обиделся, что ушел и хлопнул дверью.

Колымчанин покинул квартиру не с концами, он решил отомстить. Мужчина взял дома нож, вернулся к приятелям и напал на них. 59-летнего знакомого он ударил лезвием около трех раз, 43-летнего - не менее одного. Бил в грудные клетки, потерпевшие скончались на месте. Душевнобольной просто ушел.

Официально

О случившемся в правоохранительные органы сообщили соседи. Они услышали леденящие душу крики. Колымчанина задержали сразу же, уголовное дело было заведено по статье «Убийство двух лиц». Приговором суда мужчину вновь поместили на принудительное лечение на неопределенный срок.

Следствие пошло дальше и начало выяснять, почему душевнобольной мужчина не проходил необходимое лечение. И это при учете, что его состояние ухудшалось. В связи этим, следователи завели уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц.

- В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Максимальное наказание по статье - до семи лет колонии.

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