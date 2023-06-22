«Он схватил меня за плечи и потянул в кусты»: неизвестный мужчина напал на жительницу Хабаровска

Вечером женщина шла домой, когда неизвестный набросился на нее и потащил в кусты Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Жительница Хабаровска рассказала о нападении мужчины 21 июня в микрорайоне «Пятая площадка». Вечером она шла домой, когда неизвестный набросился на нее и потащил в кусты. Хабаровчанка признается, что была в ужасе, но смогла найти в себе силы рассказать о случившемся на условиях анонимности.

«Ты такая красивая»

Женщина шла привычным путем: свернула с улицы Суворова на Сунгарийскую, где и столкнулась с неизвестным. Увидя ее, мужчина резко развернулся и замедлил шаг. Хабаровчанка его нагнала, заглянула в лицо, сейчас понимает - не запомнила. Поведение мужчины сразу показалось ей странным.

- Он шел в шаге от меня за мной. Чуть не доходя до 24 дома, мужчина попытался выхватить у меня сумку, я дернула ее назад. Тогда он схватил меня за плечи и потянул в кусты, сказав при этом: «Ты такая красивая». Я закричала. Он отпустил меня и побежал в сторону Суворова, - рассказала «КП» - Хабаровск» хабаровчанка Валерия (имя изменено - прим. ред.).

Внимание!

Женщина со страху побежала домой, сразу в правоохранительные органы не обратилась. Когда отошла от шока, сделала пост в соцсетях с рассказом о случившемся. Хабаровчанка посчитала нужным предупредить людей о странном мужчине, так как в том районе гуляют дети, и неизвестно, что может прийти в голову тому человеку.

По ее словам, нападавший был среднеазиатской внешности, ему до 30 лет. После рассказа женщины правоохранительные органы организовали проверку.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск нападавшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ городского УМВД России.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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