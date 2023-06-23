Врываемся в новый сезон: игроки «СКА-Нефтяника» вышли из отпуска и приступили к тренировкам

«СКА-Нефтяник» начал подготовку к розыгрышу КУбка России Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Чемпион России по хоккею с мячом, хабаровский «СКА-Нефтяник», официально вышел из отпуска и начал подготовку к сезону, в котором подопечным Михаила Пашкина предстоит защитить свой титул.

На первом командном собрании не присутствовали Виктор Каменев, Алексей Торгонский и Роман Дарковский. Голкипер покинул команду из-за обнаружившихся проблем со здоровьем, полузащитник принял контрактное предложение красноярского «Енисея», а нападающий подписал соглашение с «Кузбассом». Также в числе действующих игроков не будет защитника Василия Грановского, который стал заместителем директора хабаровского клуба. Туомас Мяаття по традиции присоединится к команде позднее.

На место выбывших пришли три новичка с теми же амплуа. Вратарь Григорий Лапин перешел из иркутской команды «Байкал-Энергия», полузащитник Никита Яговцев присоединился к дальневосточникам из «Уральского трубника», а нападающий Владислав Кузнецов провел прошлый сезон в «Волге».

Действующие чемпионы России ознакомились с общим планом подготовительного периода. После прохождения углубленного медицинского обследования и нескольких втягивающих тренировок 1 июля «СКА-Нефтяник» отправится во Владивосток, где будет проведен двухнедельный сбор с базовым набором упражнений.

Продолжится подготовка уже на берегу Ангары. 19 июля подопечные Михаила Пашкина прибудут в Иркутск, продолжив общефизические нагрузки и впервые выйдут на лед многофункционального спортивного комплекса «Байкал». Позднее на этой же арене состоятся матчи предварительного этапа розыгрыша Кубка России. Перед розыгрышем у «СКА-Нефтяника» запланировано несколько товарищеских встреч, однако соперники дальневосточников пока не определены.

Напомним, обладатель трофея, «СКА-Нефтяник», начнет свои матчи на предварительной стадии в группе «Восток» в период с 15 по 23 августа. Западные соперники разыграют путевку в финальную стадию с 12 по 20 августа в Ульяновске. Финальная часть розыгрыша Кубка России пройдет с 19 по 24 сентября в Кемерово.

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