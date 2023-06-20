Хабаровский «Амур» представил новый тренерский штаб

Андрей Мартемьянов выводил «Амур» в плей-офф в сезоне 2017/2018 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Грядущий сезон для дальневосточной команды после перестройки станет проверкой на возможность выхода в плей-офф и участия в баталиях за заветный трофей - Кубок Гагарина.

О назначении Андрея Мартемьянова на пост главного тренера «Амура» стало известно еще в мае. Менеджмент и болельщики клуба возлагают на него большие надежды, ведь именно от его наработок будет зависеть успех хабаровской команды на льду.

Именно в то время, когда Андрей Мартемьянов возглавлял «Амур», команда вышла в плей-офф. Это произошло в сезоне 2017/2018. Однако стадия 1/8 финала стала непреодолимой преградой, ведь первым соперником стал на тот момент действующий обладатель Кубка Гагарина - казанский «Ак Барс».

Помогать наставнику на мостике будет небезызвестный российский защитник Евгений Шалдыбин. 47-летний специалист во время игровой карьеры успел поиграть в Северной Америке и провести три матча в составе клуба НХЛ «Бостон Брюинз». Тренерскую деятельность начал после окончания сезона 2013/2014.

Также в тренерский штаб вошли Игорь Ефимов, который будет работать с нападающими, видеоаналитик Михаил Ждахин и тренер вратарей Алексей Жигарев.

Помимо назначений, «Амур» успел совершить обмен с казанским «Ак Барсом». В результате трейда в Хабаровск отправился 24-летний защитник Александр Ляхов. Молодой игрок является воспитанником тольяттинской школы хоккея. Выступления на профессиональном уровне также начал в родном городе в составе «Ладьи».

В сезоне 2018/2019 Ляхов перебрался в Казань и провел 15 матчей за клуб МХЛ «Ирбис», после чего был вызван в казанский «Барс», выступающий в ВХЛ. Тот год для игрока был богат на переходы. После «Барса» защитник успел выступить за «Торос» из Нефтекамска, снова поиграть в МХЛ, но уже в составе уфимского «Толпара», и даже дебютировать в КХЛ в составе «Салавата Юлаева», с которым провел 10 матчей.

В начале сезона 2019/2020 защитник вернулся в систему казанского клуба, играя в ВХЛ за «Барс». С 2021 года Александр Ляхов выступал за команду ВХЛ «Нефтяник» из Альметьевска.

Такой переход позволит «Амуру» создать глубину в защитных парах, смело полагаясь на молодого бойца в ответственные моменты. «Ак Барс» получил от дальневосточников денежную компенсацию.

Также новый контракт с дальневосточниками подписал нападающий Ян Дрозг. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон. Зарплата игрока составит 24 миллиона рублей. Форвард защищал цвета национальной команды Словении на прошедшем чемпионате мира.

Напомним, новый регулярный сезон КХЛ, который станет 16-м по счету, стартует 1 сентября 2023 года. В июле «Амур» проведет тренировочные сборы и примет участие в предсезонных турнирах. Сейчас известно, что на 15 августа запланирована товарищеская игра между «тиграми» и нижегородским «Торпедо».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

За плечами четыре плей-офф, один - с «Амуром»: что известно о новом главном тренере хабаровских хоккеистов Андрее Мартемьянове

Генеральный директор ХК «Амур» объяснил назначение Андрея Мартемьянова на пост главного тренера (подробнее)

А где же наш капитан? Иван Николишин не торопится подписывать контракт с хабаровским «Амуром»

Нападающий Иван Николишин не подписывает новый контракт с хабаровским «Амуром» из-за разногласий (подробнее)

Воспитанник хоккейного клуба «Амур» Дмитрий Тарасов скончался в Хабаровске

Экс-хоккеисту было 44 года (подробнее)