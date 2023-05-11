За плечами четыре плей-офф, один - с «Амуром»: что известно о новом главном тренере хабаровских хоккеистов Андрее Мартемьянове

Андрей Мартемьянов уже выводил «тигров» в плей-офф Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хоккейный клуб «Амур» объявил о назначении главного тренера. В большинстве своем от этого человека будет зависеть успех хабаровской команды в будущем сезоне 2023/24 годов. Руководить командой будет Андрей Мартемьянов - человек, который уже выводил «тигров» в плей-офф.

АНДРЕЙ МАРТЕМЬЯНОВ: КАРЬЕРА ХОККЕИСТА

Андрей Мартемьянов - 60-летний хоккеист и тренер. Хоккеем занимался в свердловских школах «Спартаковец» и «Юность». С 1981 по 1983 год выступал за «Автомобилист», спустя год перешел в ЦСКА. В 1984-м вернулся в «Автомобилист», за который отыграл шесть лет.

После распада СССР Андрей Мартемьянов перешел в словенскую «Олимпию». В 1993-1995 годах выступал за немецкие клубы «Кельнер Хайе» и «Ратинген». Затем снова встал на защиту родного «Автомобилиста», но сезон завершил в магнитогорском «Металлурге». С 1997 по 1999 год играл в составе самарского «ЦСК ВВС».

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА АНДРЕЯ МАРТЕМЬЯНОВА

На этом Андрей Мартемьянов завершил свою спортивную карьеру и в 2000 году стал ассистентом тренера самарского клуба. С 2001 по 2002 и с 2005 по 2007 год тренировал «Газовик» из Тюмени, в 2007-м - воскресенский «Химик». В том же году вернулся в «Автомобилист», где пробыл до 2009-го. Затем был «Рубин» до 2011 года.

С ноября 2011 по май 2012 года Андрей Мартемьянов исполнял обязанности главного тренера «Автомобилиста». Тогда команда не вышла в плей-офф и заняла 22 место в КХЛ. В марте 2013-го возглавил «Сокол» из Красноярска. Этим клубом Андрей Мартемьянов руководил до 2015 года, после - перешел в «Южный Урал».

АНДРЕЙ МАРТЕМЬЯНОВ В «АМУРЕ»

В 2016 году Андрей Мартемьянов пришел в хабаровский «Амур» на пост главного тренера. Это назначение можно считать отправной точкой в его тренерской карьере в КХЛ. В сезоне 2016-17 годов «тигры» не вышли в плей-офф и заняли 12 место в Восточной конференции. Зато следующий чемпионат стал для хабаровчан одним из самых удачных - команда вышла в 1/8 финала, но уступила будущему обладателю Кубка Гагарина - казанскому «Ак Барсу». Итог - восьмое место в Восточной конференции.

После «Амура» Андрей Мартемьянов с 2018 по 2020 год возглавлял «Автомобилист». В сезоне 2018-19 команда дошла до 1/4 финала, уступив «Салавату Юлаеву». В следующем матче добралась до 1/8 финала и проиграла «Сибири». В 2021/2022 Андрей Мартемьянов был главным тренером «снеговиков». Команда дошла до 1/8 финала и уступила «Салавату Юлаеву».

НАДЕЖДЫ НА АНДРЕЯ МАРТЕМЬЯНОВА

На сезон 2023/24 годов Андрей Мартемьянов вернется «домой» - в хабаровский «Амур». Болельщики и менеджмент возлагают на него большие надежды. Как минимум возглавляемые Мартемьяновым команды в КХЛ еще ни разу не упускали шанс на плей-офф. Контракт с главным тренером подписан на один год. В случае выполнения договоренностей соглашение с Мартемьяновым будет продлено.

- Можно сказать, возвращаюсь в дом родной. Все-таки я отработал два года в Хабаровске и свою карьеру в КХЛ в качестве главного тренера начал в «Амуре». Задачи будут ставиться серьезные. Мне интересно прийти в свой дом, откуда я вышел, - рассказал Андрей Мартемьянов.

Руководство хабаровского клуба подчеркнуло: старого-нового главного тренера пригласили не из чувства ностальгии. Он знаком со спецификой работы с дальневосточными командами и умеет найти баланс между работой и отдыхом.

- Он умеет объединять игроков, тренерский штаб и персонал для достижения поставленной цели. Немаловажным фактором стало и то, что его предыдущие команды отличались настоящим бойцовским характером и не могли оставить равнодушными болельщиков. [...] Уверен, что он найдет или вспомнит оптимальный рецепт максимально эффективной работы с учетом дальневосточных реалий, - прокомментировал Роман Крамарь, генеральный директор хоккейного клуба «Амур» (Хабаровск).

Он также отметил, что Андрей Мартемьянов участвует в селекционной работе. Главный тренер предлагает кандидатуры новичков и участвует в обсуждении потенциальных приобретений.

Что касается прошлого наставника хабаровчан Вадима Епанчинцева, то ему было предложено остаться руководителем «Амура», но он принял другое решение.

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