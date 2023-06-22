Уходит второй раз: нападающий Игорь Руденков решил покинуть хабаровский «Амур»

Игорь Руденков планирует подписать контракт с подмосковным «Витязем» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Межсезонье - время не только приобретений, но и сложных решений по расторжению соглашений с игроками. Еще одним выбывшим хоккеистом из состава «Амура» стал нападающий Игорь Руденков. По сообщению источника, знакомого с ситуацией, игрок в ближайшее время подпишет контракт с подмосковным «Витязем».

28-летний Руденков является воспитанником нижегородской школы хоккея. Профессиональную карьеру после спортшколы продолжил в родном городе, выступал за клуб МХЛ «Чайка», в составе которого становился участником Кубка вызова МХЛ в 2014 году, обладателем Кубка Харламова в 2015 и финалистом Кубка Харламова 2016.

На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2014/2015 в составе «Торпедо». Привлекался в молодежную и юниорскую сборную России.

В августе 2016 года, в результате обмена между нижегородцами и «Амуром», Руденков перебрался в Хабаровск. В первый сезон в составе «тигров» нападающий провел 28 матчей, в которых набрал восемь очков (три гола и пять передач - прим. ред.). По окончании «регулярки» был отправлен в красноярский «Сокол» в ВХЛ.

В марте 2019 года игрок завоевал золотую медаль в составе сборной России на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

В межсезонье 2020 года форвард стал частью самой масштабной сделки между питерским СКА, магнитогорским «Металлургом» и хабаровским «Амуром». В итоге Руденков ни дня не провел в составе команды из Санкт-Петербурга, а был обменян в «Сочи». Полтора сезона в составе «леопардов» помогли игроку раскрыться.

Уже в сезоне 2021/2022 нападающий сбавил обороты. За «Сочи» Руденков провел всего 15 матчей и был обменян в «Металлург», с которым до конца «регулярки» успел девять раз выйти на лед и не провел ни одного матча в плей-офф.

Сезон 2022/2023 Руденков начал в хабаровском «Амуре», подписав контракт на два года. В минувшем сезоне игрок вышел на лед 29 раз и набрал восемь очков (четыре гола и четыре передачи - прим. ред.).

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