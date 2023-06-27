Ходил по дому и спотыкался об труп: житель Хабаровского края забил друга до смерти за открытый холодильник

Во время ссоры мужчина совсем озверел и ударил приятеля около 12 раз руками по голове Фото: Прокуратура Хабаровского края

Алкоголь ни к чему хорошему не приводит - об этом говорят и печальная статистика, и криминальные сводки. Множество преступлений совершается в настолько хмельном состоянии, что триггером становится какой-то пустяк. А протрезвев, виновники не могут вспомнить и понять, зачем это совершили. В Хабаровском районе трагедия произошла именно по такому сценарию.

Считал спящим, а оказалось - умер

Максим (имя изменено - прим. ред.) из села Осиновая Речка выпивал вместе с 40-летним другом в декабре 2022 года. На кухне мужчины делились проблемами, обсуждали волнующие темы, в общем, было все тихо-мирно. Пока приятель не полез в холодильник без спросу.

Зачем гость открыл дверцу - неизвестно. Максима такое хамское поведение друга вывело из себя. Мужчина начал предъявлять собутыльнику претензии, мол, зачем так делаешь (в культурном переводе)? Во время ссоры Максим совсем озверел и ударил приятеля около 12 раз руками по голове.

Друг рухнул на пол, хозяин квартиры подумал, что тот уснул. Максим продолжил заниматься своими делами и ходить по комнатам, постоянно спотыкаясь об гостя. Если бы мужчина проверил пульс приятеля, то понял: он уже мертв. До Максима все же дошло, что товарища надо растормошить. Когда мужчина осознал произошедшее, то вызвал врачей и полицию.

Официально

Прибывшим медикам оставалось констатировать смерть гостя. Максима задержали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело было заведено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

- По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении преступления и направить уголовное дело в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Свою вину Максим признал частично. Он не отрицает, что бил собутыльника. Но не согласен с количеством ударов. Тем не менее дело было передано в суд. Спустя почти полгода мужчине вынесли вердикт.

- Суд назначил виновному наказание в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

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