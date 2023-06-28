Сэндвичи с намеком на кишечную палочку: вызвавший массовое отравление фастфуд вернулся в магазины Хабаровска

Производитель нашел лазейку в судебном запрете и снова выпустил бутерброды в продажу Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Недорогой и компактный перекус привел 13 человек на больничную койку в начале мая. У всех были одинаковые симптомы и еще одно сходство: они поели сэндвичи, онигири и другой фастфуд известного в городе ООО «Сиеста-фуд». Деятельность компании тут же приостановили, продукцию изъяли из магазинов. Но производитель нашел лазейку и снова выпустил бутерброды в продажу.

Массовое отравление

В Хабаровске «Сиеста-фуд» прочно заняла нишу готовой быстрой еды. Демократичные цены, компактная упаковка, приятный дизайн, а главное - не нужно возиться с готовкой. Что касается вкуса, то о них не спорят, и на эти сэндвичи нашелся свой купец. Продукция «Сиесты» пользовалась спросом, постепенно занимая прилавки городских магазинов. Салаты и ролы компании можно было найти везде: от гипермаркетов до киосков у дома.

Пока не случилось массовое отравление 3 мая. В сети появились рассказы пострадавших, мол, съели онигири и стало плохо. Жидкий стул, рвота, интоксикация, высокая температура - у всех одни и те же симптомы. В больницах людям поставили одинаковый диагноз: «Острая кишечная инфекция». Стало понятно, что речь идет о массовом отравлении. Только вот пострадавшие не были связаны между собой, за исключением продукции «Сиеста-фуд».

Антисанитария

Роспотребнадзор отреагировал быстро: специалисты пришли на производство с проверкой и ужаснулись. Грязные столешницы, неправильное хранение продуктов, свалка каких-то предметов и это лишь малая часть нарушений. В таких условиях персонал готовил бутерброды и салаты немытыми руками. Более того, компания работала без уведомления о своей деятельности.

Деятельность «Сиесты» была приостановлена на 90 дней, продукция отозвана из магазинов. Производство закрыли для проведения дезинфекционных, противоэпидемических, профилактических мероприятий. Продукты забрали на исследования, на кухнях взяли пробы. Прокуратура организовала проверку, которая закончилась передачей материалов в Следственный комитет и уголовным делом об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Официально

На днях жители Хабаровска снова заметили в магазинах подозрительные сэндвичи и онигири. При этом судебный запрет продолжает действовать. Штука в том, что он выносился на не предприятие, а на конкретное место, где производились сэндвичи.

- Из этой точки производство переехало в другое место. В соответствии с действующим законодательством, проверка предприятия может проводиться только с разрешения прокуратуры в случае, если возникает угроза причинения вреда жизни и здоровью человека. На основании прошлых эпизодов инициировать проверку невозможно, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

Следствие по делу продолжается. И даже оно никак не может повлиять на продажу ролов и салатов.

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