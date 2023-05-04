Число отравившихся продукцией хабаровского бренда фастфуда увеличилось до 13 человек

Так выглядит кухня предприятия Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

В Хабаровске выросло число отравившихся сэндвичами, онигири, роллами и салатами производства ООО «Сиеста-фуд». Этот бренд фастфуда местного производства продавался в большинстве магазинов города. Еще 3 мая число зарегистрированных случаев кишечной инфекции держалось на показателе в 11 человек.

Сейчас производство ООО «Сиеста-фуд» закрыли, а продукцию изымают из магазинов. Это произошло после того, как сотрудники Роспотребнадзора посетили место готовки бутербродов. На данный момент проверка продолжается. С кухни изъяли пробы с поверхностей, а также продукты на анализы.

- Материалы расследования направлены в Железнодорожный суд Хабаровска для решения вопроса о приостановлении деятельности производителя, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Бренд рискует закрыться навсегда после массового отравления. Людей с диареей, рвотой и интоксикацией доставили в больницы города. Тогда и выяснилось, что все они купили перекус от одного и того же производителя. Свои проверки также запустили прокуратура и следком. Компании грозит ответственность за нарушения технологии производства, хранения продуктов и антисанитарию.

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