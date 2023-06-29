Пусть Артемка найдется поскорее: 4-летний мальчик бесследно исчез в ЕАО

Артем Соловьев в день пропажи гулял недалеко от дома Фото: УМВД России по ЕАО

Десятки людей ищут 4-летнего Артема Соловьева в селе Песчаное в ЕАО. Ребенок пропал 28 июня во время прогулки. Родители обыскали весь населенный пункт, к поискам подключились правоохранительные органы и добровольцы.

По факту пропажи Артема Соловьева заведено уголовное дело Фото: УМВД России по ЕАО

Артем Соловьев в день пропажи гулял недалеко от дома. Вечером мальчика хватились родители, но его нигде не было. Ребенок исчез буквально бесследно: его не было ни в соседних дворах, ни у друзей, нигде. Мама мальчика за несколько часов оббежала все село, но Артема так и не нашла. Только около 22:30 часов женщина обратилась в полицию.

Поиски продолжились утром, отрабатывается природная среда Фото: УМВД России по ЕАО

Правоохранительные органы и сотрудники МЧС вышли на поиски Артема, к ним присоединились добровольцы. Они опубликовали информацию о пропавшем мальчике в соцсетях и призвали всех неравнодушных присоединиться к операции. Всю ночь ребенка искали около 70 человек, прочесывали опушки, огороды, участки местных жителей, подъезды, чердаки и подвалы - пока безуспешно.

Всю ночь ребенка искали около 70 человек Фото: УМВД России по ЕАО

- Отрабатываются возможные места пребывания ребенка. Ориентировки с фотографией пропавшего мальчика переданы всем наружным полицейским нарядам. Мероприятия по розыску ребенка продолжаются. Обследуется лесной массив, близлежащие к селу водоемы, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Оксана Ткачева, начальник ОИиОС УМВД России по Еврейской автономной области.

- Ищем в природной среде: болотистых участках, лесистых, возле реки, - сообщили «КП» - Хабаровск» в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Приметы Артема: рост 120 сантиметров, светло-русые волосы, голубые глаза. Фото: Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

Приметы Артема: рост 120 сантиметров, светло-русые волосы, голубые глаза. Мальчика в последний раз видели в голубой футболке, светло-голубых шортах, сине-красных носках, синих тапочках. Известно, что ребенок из многодетной семьи, в которой семеро детей. На учетах как неблагополучная семья не состоит.

Ребенка ищут полиция, МЧС и добровольцы Фото: УМВД России по ЕАО

По факту пропажи Артема Соловьева заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

ОБНОВЛЕНИЕ НА 12:30

Мальчика нашли живым.

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Завершены поиски четырехлетнего ребенка в ЕАО

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