«Мы его нашли! Живым!»: пропавшего 4-летнего ребенка в ЕАО обнаружили возле кладбища

Полицейские, сотрудники МЧС, добровольцы всю ночь и все утро прочесывали село Фото: УМВД России по ЕАО

«Внимание! Сейчас общий сбор на поиски 4-летнего ребенка!», - сообщили добровольцы ночью. Мальчик гулял возле дома в селе Песчаное (ЕАО) и исчез, не оставив никаких следов. Всю ночь и утро десятки человек прочесывали местность. Днем поиски ребенка завершились успехом.

Все «стояли на ушах»

Мальчик пропал вечером, 28 июня. Ребенка хватилась мама, оббежала все село, но нигде не нашла сына. Малыша не было ни во дворах, ни у друзей, ни на улицах - нигде. Упустив драгоценное время, в 22:30 женщина обратилась в полицию, начались масштабные поиски мальчика. Если бы она сообщила о пропаже сына раньше, его можно было найти быстрее.

Полицейские, сотрудники МЧС, добровольцы всю ночь прочесывали местность. Заглянули во все подвалы, подворотни, подъезды, опушки, огороды - безуспешно. Утром мальчика продолжили искать в природной местности: в болотах, лесах, у реки. В том числе - с воздуха с помощью квадрокоптеров. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Так у следствия появляется больше полномочий во время поисков ребенка.

Ребенок твердил, что очень хочет домой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Параллельно добровольцы опубликовали информацию о пропавшем в ребенке в соцсетях, шел информационный поиск. В ориентировке были указаны приметы ребенка: рост 120 сантиметров, светло-русые волосы, голубые глаза. Малыш ушел гулять в голубой футболке, светло-голубых шортах, сине-красных носках, синих тапочках.

Найден. Жив

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий ребенок был найден в лесном массиве в районе кладбища села Песчаное. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, - прокомментировала «КП» -Хабаровск» Оксана Ткачева, начальник ОИиОС УМВД России по Еврейской автономной области.

Мальчика нашли живым и невредимым в четырех километрах от села. Ребенок был сильно напуган. По информации источника, знакомого с ситуацией, малыш рассказал, как все произошло. Во время прогулки мальчик отошел от дома и в панике начал искать обратную дорогу. Ребенок заблудился, полночи бродил по селу, потом заночевал на соевом поле. Утром продолжил искать дорогу домой. Его так и нашли: уставшим и идущим около кладбища. Мальчик только твердил: «Хочу домой».

- Сведений о совершении в отношении него какого-либо преступления, не получено, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Поиски окончены, но расследование уголовного дела продолжается. В частности правоохранительным органам предстоит выяснить, почему мать не присматривала за ребенком. Известно, что всего в семье семеро детей, на учете как неблагополучные никто не состоял.

- Спасибо всем, кто участвовал в поиске, кто приехал ночью, кто вышел на улицу. Вы оказали нам огромную поддержку! Главное для всех было найти ребенка. И мы его нашли! Живым! - рассказали «КП» - Хабаровск» в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

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