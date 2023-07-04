Спас сына ценой своей жизни: утонувшего мужчину нашли спустя два дня в ЕАО

Мужчину нашли только на вторые сутки поиска Фото: Андрей ЗАМАХИН

2 июля вечером спасателям Еврейской автономной области поступило сообщение об утонувшем в Амуре мужчине. По словам заявителей, он со всех ног бросился спасать из воды своего тонущего сына. С основной задачей мужчина справился, но самостоятельно выбраться из воды не смог.

Сотрудники МЧС начали обследовать акваторию реки на лодке. В операции принимали участие три человека из поисково-спасательного отряда ЕАО под руководством опытного сотрудника Андрея Буякова.

- За первые сутки сотрудниками было пройдено чуть более трех километров береговой линии и обследовано дно водоема с использованием специальных технических средств, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО.

Уже на второй день поисков спасателям удалось обнаружить 37-летнего жителя автономии без признаков жизни. Бездыханное тело отнесло к протоке Пемзенской на реке Амур в районе села Владимировка Смидовичского района.

Специалисты МЧС регулярно совершают рейды по необорудованным местам отдыха и проводят разъяснительную работу о необходимости использования подготовленных пляжей, где дежурят спасатели. Если же таких мест нет, то следует определить понравившуюся локацию и каждый раз проверять ее безопасность.

Любителям водных процедур не рекомендуется прыгать с обрывов, не проверив дно водоема. Также нельзя купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением и в местах, заросших растительностью.

Самым распространенным требованием со стороны спасателей является запрет на купание в состоянии алкогольного опьянения. По статистике, большинство случаев утопления происходит именно после приема горячительных напитков.

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