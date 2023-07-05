«Увидела Лизу и разрыдалась»: измученную и облитую кислотой собаку нашли на улице в Хабаровске

Собаку облили едкими химическими веществами, заставив мучаться от тяжелых ран. Фото: Предоставлено героем публикации

«Она стала бояться людей, ловили ее две недели», - рассказывает с комом в горле Евгения. Хабаровчанка стала свидетелем последствий жесточайшего издевательства над собакой Лизой. Ее облили едкими химическими веществами, заставив мучаться от тяжелых ран.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ СМОТРЕЛА В ГЛАЗА

Лиза прибилась к промышленной территории на Авиационной, 6а, как давно - никто уже и не помнит. Собака была доброй, ни на кого не нападала, нашла общий язык с другими местными сородичами. Работники прикипели к животным и постоянно их подкармливали. 13 июня Евгения привезла еды псам и увидела Лизу в ужасающем состоянии: половина правого бока собаки была выедена кислотой. Шерсть, верхний слой кожи - все было спалено.

- Наревелась, конечно… Обратилась к неравнодушным людям, они начали ловить собаку. Пока я была неделю в командировке, ее так и не отловили - Лиза стала бояться людей. За это время собаку еще и облили мазутом! Через неделю собаку все-таки смог поймать охранник, мы повезли ее в клинику, - рассказала «КП» - Хабаровск» волонтер Евгения.

Специалисты согласились взяться за лечение Лизы, но при условии: отмыть собаку от мазута. Волонтеры обзвонили все подходящие места, вплоть до автомоек, откликнулись только в организации по подготовке животных к выставкам. Лизу отмывали около двух часов разными средствами, в ход шли и моющие для посуды, и для смывки машинного масла.

- Собака терпела. Представьте, как ей было больно, когда в огромную открытую рану попадала вода и мыло. Лиза позволила себя отмыть и в какой-то момент мне показалось, что она с благодарностью смотрела нам в глаза, - продолжила Евгения.

ОТКЛИКНИСЬ, ЧЕЛОВЕК С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ

Собаку пришлось обрить. В клинике Лизе обработали рану, посадили на жидкое питание. Лечение, скорее всего, будет долгим - площадь поражения очень большая. И чудо, что за несколько недель рана не загноилась. Но от гнуса собака, конечно, натерпелась.

Собаку отмыли, обрили, сейчас она проходит лечение Фото: Предоставлено героем публикации

- Говорят, что это вторая собака с подобной раной, первая не выжила. Лизе повезло, можно сказать, она молодец, держится. Я уверена, она справится. После лечения ей необходима будет семья, возвращать ее на Авиационную опасно. Есть вероятность, что у нее не отрастет шерсть, а значит, собака не переживет зиму. Ей нужен человек с большим сердцем, и Лиза станет для него хорошим, верным, добрым спутником, - поделилась волонтер.

Сейчас собаке необходимы антисептические средства для обработки раны, пеленки или ветошь, жидкий корм и другое. Подробности можно узнать по телефону: +7 914 209-88-25 Евгения. Волонтеры намерены обратиться в правоохранительные органы.

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