«У вас получится лучше»: студент купил дипломную работу у своего научного руководителя в Хабаровске

Студента приговорили к выплате штрафа в размере 350 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тяга к знаниям и получению диплома о высшем образовании побудила 34-летнего студента Дальневосточного государственного университета путей сообщения использовать запрещенный прием, который привел его на скамью подсудимых.

В июне 2022 года учащемуся высшего учебного заведения нужно было сдавать выпускную квалификационную работу, чтобы получить заветную «корочку». Но своими силами справиться было трудно, поэтому местный житель решил заплатить своему научному руководителю кровные 100 тысяч рублей, чтобы не тратить время на написание. Также в комплекте к готовому диплому шел положительный отзыв рецензента и хорошая предварительная оценка.

- Следствием было установлено, что мужчина безналичным переводом дал взятку сотруднице университета, которая выступала его научным руководителем. Женщина потратила деньги на личные нужды, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Глазова, старший помощник по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В апреле 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции вышли на работника университета.

- Следствием был наложен арест на принадлежащее обвиняемой имущество. Расследование уголовного дела продолжается в связи с тем, что были установлены факты получения взяток и от других лиц. Максимальное наказание за получение взятки составляет до восьми лет лишения свободы.

Что же касается возрастного студента, ему было предъявлено обвинение. Центральный районный суд признал 34-летнего хабаровчанина виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и приговорил к штрафу в размере 350 тысяч рублей.

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