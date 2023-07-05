Свидетели молчали с 2006 года: в Комсомольске раскрыли тайну смерти мужчины, подробности которой скрывали 17 лет

Сознаваться в содеянном мужчина не спешит. Во время допроса он отказался давать показания. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступление 17-летней давности раскрывают в Комсомольске. Тогда возле магазина был найден труп со следами побоев. Но ни подозреваемого, ни свидетелей в далеком 2006 году не оказалось. Только сейчас очевидцы той жестокости решили заговорить.

НИКТО НЕ ВИДЕЛ

Конкретики в этой истории пока мало, но мы постарались собрать общую картинку по крупицам. Итак, сентябрь 2006 года, поздний вечер, киоск на улице Гамарника. 17-летний Михаил* пошел за покупками и пересекся с незнакомцем. Слово за слово, мужчины начали ссориться. Михаил напал на человека, жестоко избил его руками, ногами (ударил не менее 15 раз) и оставил умирать недалеко от магазина.

Когда тело нашли, следствие и полиция начали расследование. О камерах тогда речи не шло, поэтому никаких записей не было. Очевидцев установить не удалось, подозреваемого, соответственно, тоже. Дело легло в долгий ящик. Первая попытка стряхнуть с него пыль была предпринята в 2010 году. Тогда снова пробовали установить подозреваемого.

ЗАГОВОРИЛИ СПУСТЯ 17 ЛЕТ

- Полностью возобновили дело в 2023 году. Объявились свидетели, почему только сейчас - не могу сказать. Они рассказали о произошедшем и указали на обвиняемого, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Свидетели рассказали, что в тот день сидели в машине и видели, как Михаил и погибший мужчина разговаривали на повышенных тонах. Почему не остановили избиение, почему сразу не пошли в полицию, как спокойно спали все 17 лет - эти вопросы пока висят в воздухе.

К 2023 году Михаил успел побегать от правоохранительных органов из-за букета преступлений. И кражи, и грабежи, и побои - чего только нет в криминальной биографии 33-летнего мужчины. В 2022 году его отправили в колонию за воровство и применение насилия в отношении представителя власти. Там-то его и настигло обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».

ОФИЦИАЛЬНО

Сознаваться в содеянном Михаил не спешит. Во время допроса он отказался давать показания, сославшись на 51 статью российской Конституции. Она гласит о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Поэтому версия мужчины, как и некоторые детали случившегося, остаются пока нераскрытыми, в том числе в интересах следствия.

- По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Его будет рассматривать Центральный районный суд города, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ольга Тихоньких, помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре.

В рассмотрении дел прошлых лет есть сложности, но тем они и интереснее. Могут потеряться доказательства, а свидетели - забыть обстоятельства произошедшего. Вопрос стоит и в сроках давности: например, по этому делу они вышли уже как два года. Вполне возможно, что в этом случае оно будет закрыто. Но время покажет.

*Имя изменено

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