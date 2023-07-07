«Меня никогда так не разрывало от боли и страха»: семья известного блогера в Хабаровске попрощалась с погибшими в пожаре родными

Даже незнакомые с семьей люди несут семье продукты и вещи, переводят деньги и пишут слова поддержки Фото: страница Анастасии Лант в соцсетях

- Все держатся изо всех сил. Лиза с парнем спасли детей. Я не знаю, как в них хватило смелости сквозь дым и огонь вытаскивать малышей, Тиму, я не знаю, как Леша прыгал из окна. Я не знаю, почему все так. За что? Я страдаю из-за потери…

Это комментарий в социальных сетях от Анастасии Лантушенко в ответ на слова соболезнований и поддержки от ее подписчиков. Слова, разрывающие душу и сердце. Самое страшное для любой матери - не мочь защитить своих детей. Сейчас люди несут фрукты, продукты, кто-то даже оставляет свежеиспеченные блинчики у забора, переводят деньги и помогают, кто чем может. Здесь, на улице Моховой, в трехэтажном доме живет большая семья Лантушенко - мама Настя, папа Артем и шестеро их детей.

Люди сильно переживают за семью и стараются помочь, чем могут Фото: страница Анастасии Лант в соцсетях

Казалось, все в жизни известного блогера Анастасии Лант замечательно - любимые родные, жилье, за строительством которого наблюдало пол-Хабаровска, активная жизнь, радость и счастье. Но в один миг все перевернулось. Несколько дней назад тут произошло страшное - ночью загорелся дом. Пожар унес две жизни.

В ту страшную ночь Лиза, дочь Анастасии, была на улице с другом. Именно они смогли спасти самых младших мальчиков - кинулись в дом, сквозь огонь и дым вынесли малышей. Еще один старший сын выпрыгнул из окна второго этажа. Анна, сестра Артема, и ее маленькая дочь Эмилия спали на третьем этаже. Им выбраться не удалось, семья погибла…

Вести о трагическом пожаре тут же разошлись в социальных сетях. Анастасия - мама семейства - известный и популярный блогер в Хабаровске. За ее социальными сетями следит огромное число людей. В момент пожара она с мужем была на море. Вероятнее всего, Анастасии начали писать в Сети, спрашивать, что произошло, в один момент она опубликовала запись на черном фоне: «Оставьте нас, пожалуйста, в покое».

Но спустя пару дней блогер вышла на связь, молчать о своей боли она не могла, иначе, как пишет сама хабаровчанка, она бы сошла с ума.

- Знаете, я бы никогда не подумала, что такое может случиться, что один час может изменить так много. Что этот час заберет таких близких людей, что он оставит такую боль и страх внутри. Меня никогда так не разрывало от боли и страха одновременно. А как дальше теперь? Как все восстановить? И сердце, и дом, - пишет Анастасия на своей странице в соцсетях.

Дом будут восстанавливать Фото: страница Анастасии Лант в соцсетях

Сейчас семья пытается восстановить дом. Дети не отходят от мамы, они пережили страшный шок и стресс. Люди, даже те, кто не знаком лично с Анастасией и ее семьей, стараются помочь. Кто-то продуктами, кто-то вещами и материалами, кто-то деньгами. Анастасия с большой благодарностью относится к каждому, кто не оставляет ее и ее семью в такой страшный период. Сделать перевод может любой желающий на карту 4276701340013772.

7 июля в Хабаровске простятся с погибшими в том страшном пожаре Анной и маленькой Эмилией. Прощание пройдет в зале ритуальной службы железнодорожной больницы. Редакция «КП» - Хабаровск» приносит соболезнования семье погибших.

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