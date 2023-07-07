Летние веранды пользуются большим спросом у хабаровчан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жара начинает набирать обороты, и все больше хабаровчан предпочитает коротать время вне дома, наслаждаясь лучами солнца. Особым спросом пользуются открытые бассейны, базы отдыха или же парки. Интроверты предпочитают ходить в гости к друзьям с кондиционерами, но даже им порой хочется насладиться теплом и свежестью на улице. Гуляя по летнему Хабаровску, жители не прочь заглянуть в кафе и поесть на свежем воздухе. Летом в Хабаровске для посетителей работают веранды и террасы, где можно поесть с видом на город и отдохнуть в прохладе под тентом.

Отдых на свежем воздухе вдвойне приятен Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Кафе с летней верандой в Хабаровске июль, август 2023 года

Список мест, где на лето размещают уличные веранды в Хабаровске, обширен. Всего таких заведений более 100 по всему городу. Расскажем о самых популярных кафе в центре Хабаровска, где есть летняя терраса.

- На Комсомольской площади расположились сразу два кафе с верандами: кондитерская «Дуэт» и митерия Kolbasabar. Посетители могут отдохнуть там, а затем отправиться на набережную. Кстати, у речного вокзала также есть места, где можно поесть вне помещения: у парковки есть фудкорт с закусочными и столиками на улице, а в двух шагах находится кафе «Причал».

- Поднявшись от Комсомольской площади, можно увидеть сразу несколько кафе с летней верандой в Хабаровске. На пересечении с Комсомольской улицей располагаются кофейня «ЛеНуаж», кафе «Лентяйка» и бургерная «Хлебомясъ».

Работать веранды начинают с самого утра Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

- Поднявшись еще выше в сторону площади Ленина, на пути вы повстречаете пиццерию «Вдрова» и бистро грузинской кухни «Нино». Летом здесь также функционируют веранды со столиками.

- При повороте на Фрунзе также встретится скопление террас для летнего отдыха. Огромную площадь кафе «Сациви» занимает накрытая тентом зона для посетителей на улице. Там же работают веранды «Пирогов с историей» и «Келди».

- Поднявшись вверх по Карла Маркса, можно встретить небольшие веранды кафе «Ма-ма», Try try и «Мускатный кит». Здесь можно перекусить и выпить охлаждающие напитки, прежде чем продолжить прогулку по городу.

- Наконец, в одном из любимых мест хабаровчан, городских прудах, расположилось кафе китайской кухни «Новый век». В той самой знаменитой «тарелке». Веранда здесь простирается вокруг всего здания, а для гостей открывается вид на парк «Динамо» и воду.

«Тарелка» на прудах Фото: Елена БЯНКИНА

Рестораны с верандой в Хабаровске летом 2023 года

Если же бюджет побольше, то в ресторанах Хабаровска можно вкусить люкс-отдых на летних верандах, оформленных дизайнерами. Здесь посетители могут насладиться декором и обслуживанием на пять звезд. Вечерами зажигают гирлянды и свечи, а для посетителей стоят вентиляторы и ночные обогреватели. Даже пледы выдают. Ценник, разумеется, кусается, но ужин пройдет по высшему разряду.

- Недалеко от Гродековского музея находится гостиница «Интурист». При ней располагается одноименный ресторан. Посетители могут отдохнуть в зеленой зоне на плетеных стульях. При дожде террасу завешивают тентами, а вечером включают гирлянды.

- Рядом с дендрарием находится ресторан «Эхо». Веранду летом оформляют в оттенках белого, а по периметру расставляют массивные горшки с растениями. На террасе играет музыка, с наступлением темноты зажигают лампы.

- На Ленина рядом с театром «Триада» находится ресторан «Амур». Небольшая терраса оформлена в черно-коричневых цветах, а на каждом столике располагаются вазы с цветами.

- Рядом с площадью Славы есть ресторан Sopka. Веранда здесь закрытая, поэтому лишний шум и любопытные взгляды не помешают трапезе. Застекленная лоджия выполнена из дерева.

- С видом на городские пруды также можно отдохнуть в ресторане «Баку». Терраса здесь застекленная, зато с нее открывается вид на озера и парк на противоположной стороне улицы.

Виды Хабаровска Фото: Елена БЯНКИНА

Необычные места в Хабаровске с террасой 2023

- Шашлычная «Странник» - одно из старейших мест в Хабаровске. Здесь посетителей проводят в беседки и предложат блюда из мяса и плов. На территории проживает медведь, но для посетителей угрозы не представляет, у него отдельный вольер.

- В центре города среди многоэтажек располагается кафе «Шашлычная деревня». Здесь также подают мясные блюда. На территории много деревянных домиков, можно выбрать как столик в общей зоне, так и оградиться от всех на отдельной веранде.

- Пиццерия «Вдрова». Это место расположилось недалеко от Комсомольской площади, летом также работает веранда. Отличительной особенностью заведения является персонал. Официанты и повара создают антураж итальянской деревни, разговаривают заранее прописанными репликами, разыгрывают сценки. Чтобы заказать блюдо, нужно приготовиться громко кричать на весь зал «Мама мия!»

- Недалеко от Трехгорной есть конный клуб «Арагон», на его территории находится большой ресторан с банкетными залами. Отличительной особенностью заведения стало его облагороженное пространство снаружи. Помимо множества растений и даже пруда, здесь расположились вольеры с животными: лошадьми, оленями. Даже есть верблюд. После плотного обеда можно совершить прогулку по клубу.

Кафе с детскими комнатами в Хабаровске летом 2023: куда сходить с детьми

В Хабаровске много мест, где есть и веранда, и детская комната. Сюда можно прийти с детьми и оставить их в надежных руках воспитателей и аниматоров. Обычно детские комнаты в кафе и ресторанах Хабаровска располагаются внутри помещения. Но зачастую аниматоры могут выйти с детьми на улицу и провести развлекательную программу, пока взрослые отдыхают.

Среди таких кафе и ресторанов летом в Хабаровске можно сходить в «Корицу и мяту», «Автограф», «Лопатерию», Gustav & Gustav.

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