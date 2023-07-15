Убийство по сценарию: 50-летний мужчина стал третьей жертвой «черной вдовы» в Хабаровском крае

Мать двоих детей обвиняют в убийстве мужа Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае расследуют дело против «черной вдовы», убившей уже третьего мужа. Последней жертвой хладнокровной женщины стал ее 50-летний супруг.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР

Наталья и Сергей (имена изменены, - прим. ред.) проживали в небольшом тихом селе Уська-Орочская. Обычная семейная пара средних лет мало чем выделялась среди остальных. Жители поселка не особо обращали на них внимание до произошедшего.

Воскресный день 9 июля начался как обычно. Наталья с супругом были дома, когда между ними произошла ссора. Женщина взяла нож и вонзила его в грудь Сергею. Острие задело важные органы, спровоцировав сильное кровотечение. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

ГЕРОЙ ДРУГОЙ, НО СЦЕНАРИЙ ТОТ ЖЕ

Как оказалось, Сергей – не первая жертва женщины. Ранее Наталья расправилась еще с двумя мужчинами.

- Они познакомились, когда обвиняемая отбывала срок за убийство второго супруга. После освобождения из колонии они поженились и ситуация повторилась. В общей сложности она убила троих мужей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ.

Все убийства «черная вдова» совершила по одному и тому же сценарию – одним ударом ножа в грудь.

ОТПРАВИЛИ ЗА РЕШЕТКУ

На Наталью завели дело по статье «Убийство». Прокуратура потребовала взять женщину под стражу и суд согласился с этой позицией. Пока продолжается следствие, женщина будет находиться за решеткой.

Как рассказали в прокуратуре, у 45-летней Натальи осталось двое несовершеннолетних детей. Кто их отец, не уточняется. Сейчас дети находятся под присмотром органов опеки.

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