«Я против аборта»: что известно о матери, убившей годовалого сына в Хабаровском крае

«Счастливая мамочка прекрасного малыша» притворялась любящим родителем Фото: личная страница Анны в социальных сетях

Улыбки на снимках, совместные фотографии и подписи о счастье семейной жизни. Такой предстает личная страница в соцсетях Анны (все имена героев изменены - прим. ред.), матери из Хабаровского края. Через год после рождения первенца она жестоко расправилась с малышом, пока отец ребенка был на работе. Случившееся раскрыло страшные тайны семьи, долгое время скрывавшиеся за закрытыми дверями.

Сын Анны и Михаила Фото: личная страница Анны в социальных сетях

ТАКОГО НЕ ОЖИДАЛИ ДАЖЕ БЛИЗКИЕ

В июле 2021 года в регионе прогремела новость: 20-летняяя жительница Нового Ургала убила своего малолетнего сына. Сделала она это голыми руками, пиная и колотя малыша.

- Мальчику были причинены закрытый перелом руки, тупая травма органов грудной клетки, тупая травма органов брюшной полости, закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся кровоизлиянием в мозг, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.

Эта новость шокировала не только незнакомцев, но и близких девушки. Ведь они считали, что Анна - любящая мать. Она только и говорила, что о своем малыше и о том, как сильно ждет второго ребенка, который должен был родиться через две недели после того рокового дня.

Беременная Анна Фото: личная страница Анны в социальных сетях

- Я знала ее лично, она была непростым человеком, но сына любила сильно. Михаила (отца ребенка - прим. ред.) тоже. Они вместе жили три года, она всегда называла его своим мужем. Когда ребенку исполнился год, это был настоящий праздник, они заказывали шарики, украшения, вкусняшки, радовались все вместе. Лично я никогда не видела синяков или каких-то побоев. До сих пор не верю, что она это сделала, - рассказала «КП» - Хабаровск» подруга Анны, желающая сохранить анонимность.

Девушка регулярно делилась новыми фотографиями Фото: личная страница Анны в социальных сетях

Анну осудили сразу по четырем статьям на 17 лет колонии общего режима. Ее признали виновной в убийстве мальчика, жестоком обращении и истязании. Несмотря на улики, факты и доказательства, девушка до сих пор не признает свою вину.

ЗАКОПАННЫЕ ТАЙНЫ

Источник из правоохранительных органов, знакомый с ситуацией, объяснил, что Анна долгие месяцы истязала дитя. Побои в качестве наказания использовались регулярно: за плач, «плохое» поведение или неспокойный сон. Синяки на теле младенца девушка объясняла родственникам так: малыш учился ходить и плюхнулся на пол. Для врачей заготавливались другие отговорки: ударился во сне, упал, пока играл, и далее по списку.

Девушка рассказала, что сын впервые попробовал яблочный сок Фото: личная страница Анны в социальных сетях

Ласку и нежность для сына Анны заменили раздражение и вспышки агрессии. Источник рассказал, что девушка на самом деле возненавидела мальчика с первого же дня появления, он не вызывал у нее желания заботиться и оберегать, только раздражал.

Анна с маленьким сыном Фото: личная страница Анны в социальных сетях

ШИРМА

Другой источник, знакомый с ситуацией, рассказал совсем иную версию событий. Анна была действительно любящей матерью, с нетерпением ожидавшей появления сына, а затем и второго ребенка. Но все изменилось через год после родов. Когда малыш немного повзрослел, а девушка вновь забеременела, сын резко стал ей противен.

- Михаил много работал, можно сказать, жил вне дома. Аня сидела в декрете, в основном гуляла с сыном, убиралась, готовила. Когда ребенок погиб, она первым же делом набрала мужа и рассказала, что произошло. Он был в шоке, вызвал домой скорую, а медики, в свою очередь, полицию, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник.

Заботливая с виду мама оказалась жестокой Фото: личная страница Анны в социальных сетях

В соцсетях девушки одни фото с большим животом, а уже потом - с сыном. Подписи к фото гласят: «Счастливая мама прекрасного малыша», «Моя копия души», «Мое чудо», «Мой комочек счастья». В статусе - даты знакомства с Михаилом и дня рождения сына. Все выглядит как благополучная семья, фото с папой, фото с родными. Но есть и подозрительные симптомы.

Семья вместе Фото: личная страница Анны в социальных сетях

САЙТЫ ЗНАКОМСТВ И ССОРЫ СО ЗНАКОМЫМИ

В подписках девушки - сплошные группы для знакомств, контент для взрослых и обнаженные фотографии. Друзья никогда не задавались вопросом, зачем девушке такие паблики, если есть любящий человек рядом. Но семейная жизнь никогда не была гладкой.

- Она долго думала, делать ли аборт. Ее родители были против беременности: с Михаилом они так и не расписались, а забеременела она в 17 лет. С мамой у нее очень непростые отношения, поэтому Аня стремилась ей доказать, что она справится с ролью родителя. Когда она родила, то тоже столкнулась с осуждением. Поселок у нас небольшой, все друг про друга говорят всякие вещи, она тоже через это прошла.

Анна и Михаил Фото: личная страница Анны в социальных сетях

Косые взгляды людей вызывали у Анны гнев: она регулярно писала посты, где призывала «тупых малолеток не судить о ее жизни и закрыть рот». Девушка как будто пыталась утереть всем нос, доказать, что у нее все замечательно и с сыном, и с мужем. Михаил же после произошедшего оборвал с Анной все связи и прекратил общение.

- Она относилась отлично к ребенку. В момент убийства я находился на работе, мне жена позвонила и сказала - так и так. Я сам не знаю, когда это произошло. Мне вообще сейчас за этого человека неинтересно ничего, - комментировал произошедшее Михаил в интервью Mash.

Анна и Михаил Фото: личная страница Анны в социальных сетях

Экспертиза признала Анну вменяемой, у нее нет каких-то психических заболеваний и патологий, поэтому списать убийство на недуг никак нельзя. Сейчас уже 22-летняя Анна будет отбывать свое наказание за решеткой. До сих пор остается загадкой судьба их второго ребенка. Здоров ли малыш, и где он сейчас находится, покрыто мраком тайны. Освободится девушка только в 2040 году, ей будет 39 лет. Еще два года ее свобода будет ограничена.

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